После заявления Дурова о Telegram зафиксировано падение доходов мошенников

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Доходы мошенников значительно сократились после заявления основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о том, что его соцсеть раскрывает властям сведения о преступниках. Об этом специализирующаяся на кибербезопасности компания F.A.C.C.T. сообщила в беседе с РБК.
Отмечается, что снижения доходов коснулось злоумышленников, использующих для кражи средств и личных сведений пользователей схему «Мамонт». По этой схеме мошенники заманивают на фишинговые страницы людей, которые желают оплатить товар или забронировать жильё через интернет.
По сведениям компании, за четыре недели с момента заявления Дурова доходы 70% мошеннических групп, работающих по схеме «Мамонт», сократились в среднем на 22%.
Напомним, что в конце сентября Дуров объявил, что Telegram может раскрывать правоохранителям IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил мессенджера, по соответствующему юридическому запросу.
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По сведениям компании, за четыре недели с момента заявления Дурова доходы 70% мошеннических групп, работающих по схеме «Мамонт», сократились в среднем на 22%.
Напомним, что в конце сентября Дуров объявил, что Telegram может раскрывать правоохранителям IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил мессенджера, по соответствующему юридическому запросу.
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Анастасия Чинкова