Последний звонок – 2024: поздравления учителям, стихи, песни, слова благодарности

Фото: iStock/Дина Орлова
В конце мая выпускники 9-х и 11-х классов празднуют окончание учебы — Последний звонок.
Это день, когда школьники и родители говорят учителям спасибо за приобретенные знания, а те, в свою очередь, дают им напутствия, нужные во взрослой жизни. Как поздравить педагогов, какие стихотворения прочесть в торжественный день и какие песни исполнить расскажет редакция «Радио 1».
Перед днем Последнего звонка школьники особенно хотят поблагодарить своего классного руководителя, который сопровождал их, помогал в сложных ситуациях и был надежной защитой и опорой многие годы. Поздравить своего наставника можно так:
«Милый и дорогой учитель! Сколько труда, сколько сил и энергии Вы потратили, чтобы вложить в нас все самое лучшее и интересное. Мы готовы ко взрослой жизни только благодаря Вам! Ваша жизненная энергия и стремление сделали свое дело. От всей души хотим поблагодарить Вас и пожелать долгих лет жизни, бесконечного счастья и успехов в профессиональной деятельности!»
«Дорогие наши учителя, наши помощники, наставники и друзья! Сегодня мы прощаемся со школой и с вами. Но мы будем помнить вашу мудрость, доброжелательность и терпение. Спасибо вам за каждый урок, за каждое слово. Пусть те, кто придёт на наше место, будут лучше нас и радуют вас знаниями. Мы желаем вам успехов и достижений. Мы будем помнить вас всегда!»
Или:
«Сегодняшний день, дорогие учителя, по бездушным документам — всего лишь один из рабочих дней, но, по сути, это душераздирающий момент трудовых будней, который показывает широту вашей души и результат многолетней работы. Пусть наградой вам будет всеобъемлющая любовь воспитанников, долгая благодарная память в их сердцах и счастливое понимание, что вы когда-то выбрали правильную дорогу в жизни».
Рассказать о своих теплых чувствах учителю можно и в стихотворении:
«Спасибо дорогим учителям за время, что дарили нам. За все успехи наши, достиженья, за труд нелегкий Ваш и за терпенье! Поклон Вам низкий до земли за дни, что мы все вместе провели. Останутся в душе и памяти всегда учителя и школьные года».
Или же так: «Учителя, примите поздравленья! Звонок последний радостно звучит. Спасибо вам за знания, уменья. Спасибо, что в сердцах огонь горит. Желаем вам здоровья, сил, терпенья. Желаем только счастье ощущать! И каждый ученик пусть, без сомненья, всю жизнь с теплом вас будет вспоминать».
Есть и такой вариант: «Сегодня говорим спасибо учителям родным и милым за чуткость, нежность и внимание, за доброту и понимание. Желаем сил и красоты. Пусть чаще дарят Вам цветы. Талантливых учеников и рядом пусть живет любовь!»
Хит Басты уже много лет звучит на Последних звонках, поэтому в первую очередь предложим вам всем известный «Медлячок».
«Медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково. И пусть банально, и неталантливо, но как сумел — на гитаре сыграл и спел».
Еще один вариант — песня Александра Зацепина «Куда уходит детство?». «Куда уходит детство, в какие города? И где найти нам средство, чтобы вновь попасть туда. Оно уйдет неслышно, пока весь город спит. И писем не напишет, и вряд ли позвонит».
Также советуем включить в список выпускных песен трек Лери Козловой «Последний звонок». Напомним: «Последний звонок, простые слёзы. Взрослая жизнь, сменила школьные грёзы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты! Последний звонок, простые слёзы».
Слова благодарности классному руководителю от родителей
В праздновании Последнего звонка активно участвуют и родители. Они благодарят педагогов за их труд и поздравляют своих школьников с окончанием учебы.
«Дорогие учителя! Хочу выразить слова благодарности каждому из вас! Спасибо за нелегкий труд, которым вы занимаетесь долгие годы. Спасибо за бесценные знания, вложенные в головы тысячам учеников. Сил вам душевных и физических, здоровья, оптимизма, любви, мира, счастья, домашнего уюта и благополучия!»
«Дорогой учитель! Вы делаете важное дело, отдаете работе много сил и энергии. От души благодарим вас! Высоко ценим Ваше терпение и понимание, преданность делу и любовь к ученикам! Крепкого здоровья, душевного равновесия, счастья, бодрости и благополучия».
«Благодарю от всей души за понимание, за добросердечность, отзывчивость, искренность, поддержку! Приятно знать, что такие люди есть рядом. Желаю процветания, добра, благополучия, гармонии и счастья!»
Секрет очень прост — нужно знать предпочтения любимого учителя. Сейчас многие педагоги пользуются социальными сетями, поэтому можно помониторить страницы учителя на предмет его увлечений и хобби.
Можно подойти к вопросу подарка с юмором — заказать для педагога футболку с фотографией класса.
В целом, выбор очень большой — от первоклассной ручки или ежедневника до похода в театр, на выставку или экскурсию. Выбор за вами.
Ну и не забывайте о законе. Стоимость подарка не должна превышать 3000 рублей (статья 575 Гражданского кодекса РФ).
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Поздравления выпускникам на последний звонок
Перед днем Последнего звонка школьники особенно хотят поблагодарить своего классного руководителя, который сопровождал их, помогал в сложных ситуациях и был надежной защитой и опорой многие годы. Поздравить своего наставника можно так:
«Милый и дорогой учитель! Сколько труда, сколько сил и энергии Вы потратили, чтобы вложить в нас все самое лучшее и интересное. Мы готовы ко взрослой жизни только благодаря Вам! Ваша жизненная энергия и стремление сделали свое дело. От всей души хотим поблагодарить Вас и пожелать долгих лет жизни, бесконечного счастья и успехов в профессиональной деятельности!»
Слова благодарности учителю от выпускников
«Дорогие наши учителя, наши помощники, наставники и друзья! Сегодня мы прощаемся со школой и с вами. Но мы будем помнить вашу мудрость, доброжелательность и терпение. Спасибо вам за каждый урок, за каждое слово. Пусть те, кто придёт на наше место, будут лучше нас и радуют вас знаниями. Мы желаем вам успехов и достижений. Мы будем помнить вас всегда!»
Или:
«Сегодняшний день, дорогие учителя, по бездушным документам — всего лишь один из рабочих дней, но, по сути, это душераздирающий момент трудовых будней, который показывает широту вашей души и результат многолетней работы. Пусть наградой вам будет всеобъемлющая любовь воспитанников, долгая благодарная память в их сердцах и счастливое понимание, что вы когда-то выбрали правильную дорогу в жизни».
Стихи на последний звонок
Рассказать о своих теплых чувствах учителю можно и в стихотворении:
«Спасибо дорогим учителям за время, что дарили нам. За все успехи наши, достиженья, за труд нелегкий Ваш и за терпенье! Поклон Вам низкий до земли за дни, что мы все вместе провели. Останутся в душе и памяти всегда учителя и школьные года».
Или же так: «Учителя, примите поздравленья! Звонок последний радостно звучит. Спасибо вам за знания, уменья. Спасибо, что в сердцах огонь горит. Желаем вам здоровья, сил, терпенья. Желаем только счастье ощущать! И каждый ученик пусть, без сомненья, всю жизнь с теплом вас будет вспоминать».
Есть и такой вариант: «Сегодня говорим спасибо учителям родным и милым за чуткость, нежность и внимание, за доброту и понимание. Желаем сил и красоты. Пусть чаще дарят Вам цветы. Талантливых учеников и рядом пусть живет любовь!»
Песни на последний звонок
Хит Басты уже много лет звучит на Последних звонках, поэтому в первую очередь предложим вам всем известный «Медлячок».
«Медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково. И пусть банально, и неталантливо, но как сумел — на гитаре сыграл и спел».
Еще один вариант — песня Александра Зацепина «Куда уходит детство?». «Куда уходит детство, в какие города? И где найти нам средство, чтобы вновь попасть туда. Оно уйдет неслышно, пока весь город спит. И писем не напишет, и вряд ли позвонит».
Также советуем включить в список выпускных песен трек Лери Козловой «Последний звонок». Напомним: «Последний звонок, простые слёзы. Взрослая жизнь, сменила школьные грёзы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты! Последний звонок, простые слёзы».
Слова благодарности классному руководителю от родителей
В праздновании Последнего звонка активно участвуют и родители. Они благодарят педагогов за их труд и поздравляют своих школьников с окончанием учебы.
«Дорогие учителя! Хочу выразить слова благодарности каждому из вас! Спасибо за нелегкий труд, которым вы занимаетесь долгие годы. Спасибо за бесценные знания, вложенные в головы тысячам учеников. Сил вам душевных и физических, здоровья, оптимизма, любви, мира, счастья, домашнего уюта и благополучия!»
«Дорогой учитель! Вы делаете важное дело, отдаете работе много сил и энергии. От души благодарим вас! Высоко ценим Ваше терпение и понимание, преданность делу и любовь к ученикам! Крепкого здоровья, душевного равновесия, счастья, бодрости и благополучия».
«Благодарю от всей души за понимание, за добросердечность, отзывчивость, искренность, поддержку! Приятно знать, что такие люди есть рядом. Желаю процветания, добра, благополучия, гармонии и счастья!»
Что подарить классному руководителю на последний звонокЕще один важный момент торжества — подарок классному руководителю.
Секрет очень прост — нужно знать предпочтения любимого учителя. Сейчас многие педагоги пользуются социальными сетями, поэтому можно помониторить страницы учителя на предмет его увлечений и хобби.
Можно подойти к вопросу подарка с юмором — заказать для педагога футболку с фотографией класса.
В целом, выбор очень большой — от первоклассной ручки или ежедневника до похода в театр, на выставку или экскурсию. Выбор за вами.
Ну и не забывайте о законе. Стоимость подарка не должна превышать 3000 рублей (статья 575 Гражданского кодекса РФ).
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Алёна Самарева