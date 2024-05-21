Последний звонок в 2024 году: когда пройдет, традиции праздника выпускников

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В конце мая в российских школах традиционно проводятся «последние звонки». Как этот праздник отмечали раньше, какие традиции сохранились и как проходит торжество в других странах расскажет редакция «Радио 1».
Когда будет последний звонок в 2024 году
История праздника «Последний звонок»
Впервые последний звонок прошел в одной из краснодарских школ в 1948 году. Инициатором мероприятия стал директор учреждения, заслуженный педагог СССР Федор Брюховецкий. Именно он считается основоположником таких школьных традиций, как празднование Дня знаний 1 сентября и последнего звонка. Однако в массы идея Брюховецкого не пошла. Лишь некоторые школы последовали его примеру.
К идее празднования последнего звонка и Дня знаний вновь пришли только в 1970-е годы.
Традиции «Последнего звонка» со времен СССР
Многие из традиций советского праздника дошли и до наших дней. Например, на современных школьных линейках или последних звонках можно увидеть учениц в коричневых платьях с белым воротничком, а поверх них — нарядные белые фартуки. Именно этот элемент в СССР считался негласным символом торжественного «Последнего звонка».
Необходимым атрибутом праздника считалась и лента выпускника. Как правило, на таких лентах красного или белого цвета указан год окончания школы. Также было принято оформлять тематические стенгазеты. В них указывалась краткая информация о каждом старшекласснике.
Перед началом торжественной части классный руководитель и директор школы традиционно произносили речь. Они поздравляли выпускников с окончанием школы, давали напутственные советы.
Далее проходила праздничная часть. Выпускники выступали с подготовленными сценками, танцевали, исполняли песни, читали стихотворения. Выпускной вальс также являлся неотъемлемой частью торжества. К его подготовке подходили с особым трепетом. В некоторых школах к постановке танца привлекали хореографов.
Самая важная и заключительная часть праздника – последний звонок.
Обычно, право дать последний звонок получает девочка-первоклассница. Ученик выпускного класса сажает ученицу младших классов на плечо и проносит через всю линейку, пока она звонит в украшенный бантом колокольчик. Большинство традиций празднования последнего звонка сохранились и в современных школах.
Как отмечают «Последний звонок» в других странах
В Европе традиции последнего звонка кардинально отличаются от тех, к которым привыкли российские школьники. Например, в Швеции и Финляндии принято устраивать настоящие вечеринки. Выпускники гуляют по главным улицам города, катаются на арендованных автобусах. По традиции, у каждого выпускника есть морская фуражка, на которой учителя оставляют свои пожелания.
В Германии за несколько недель до выпускного ученики старших классов начинают подшучивать над преподавателями, беседовать с ними на личные темы. Считается, что таким образом выпускники вступают во взрослую жизнь.
Еще одна интересная традиция празднования последнего звонка существует в Италии. Там выпускники устраивают для своих учителей торжественный ужин. При этом деньги на праздник не принято брать у родителей. Молодые люди заблаговременно устраиваются на подработки и готовятся к предстоящему школьному торжеству.
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