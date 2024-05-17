В Балашихе стартовали занятия Школы начинающего предпринимателя

Видео: пресс-служба Мининвеста МО
Школа начинающего предпринимателя, рассчитанная на молодых людей 16-18 лет, открылась в Балашихе, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«В этом году на обучение «поступили» около 40 человек. Это студенты, старшеклассники, самозанятые и те, кто планирует начать свой бизнес. Лекции для них будут читать эксперты в различных областях, бизнес-тренеры и действующие предприниматели», — говорится в сообщении.На первом занятии для слушателей школы провели сессию знакомства и тестирование на определение предпринимательских навыков. Всего в программу входит четыре занятия. А завершается она защитой бизнес-проектов.
Школа начинающего предпринимателя организуют на базе Балашихинской торгово-промышленной палаты, она проводится ежегодно и в этом году открылась уже в девятый раз.
Читайте также:
Команда бизнес-омбудсмена Подмосковья помогла молочному производству с поставщиком сырья
На туристическом бизнес-форуме в Коломне обсудили решения проблемы кадрового голода
Подмосковные экспортеры стали участниками бизнес-миссии в Беларуси
Лев Каштанов