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В Балашихе стартовали занятия Школы начинающего предпринимателя

17 мая 2024, 18:01

Видео: пресс-служба Мининвеста МО

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Школа начинающего предпринимателя, рассчитанная на молодых людей 16-18 лет, открылась в Балашихе, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«В этом году на обучение «поступили» около 40 человек. Это студенты, старшеклассники, самозанятые и те, кто планирует начать свой бизнес. Лекции для них будут читать эксперты в различных областях, бизнес-тренеры и действующие предприниматели», — говорится в сообщении.
На первом занятии для слушателей школы провели сессию знакомства и тестирование на определение предпринимательских навыков. Всего в программу входит четыре занятия. А завершается она защитой бизнес-проектов.



Школа начинающего предпринимателя организуют на базе Балашихинской торгово-промышленной палаты, она проводится ежегодно и в этом году открылась уже в девятый раз.

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Назван очень простой способ справиться со стрессом на экзаменах
Психолог Наумова рекомендовала расслабить мышцы для борьбы со стрессом
17 мая 2024, 18:59

Фото: iStock/LuckyBusiness

Детский психолог Наталья Наумова рекомендовала для борьбы со стрессом во время экзаменов расслабить мышцы рук и ног.
Это, по её словам, поможет не только успокоиться, но и поспособствует стимулированию памяти и улучшению работы мозга.

«Чтобы лучше работал мозг во время экзамена, быть внимательным, была хорошая память, нужно работать мышцами. Напрягаем и расслабляем все мышцы рук и ног, в зависимости от ситуации. Если есть возможность выйти, можно похлопать себя по рукам и ногам, немного подвигаться, чтобы стать активнее. Самое главное — мыслить позитивно, и всё получится», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Наумова.

Ранее руководитель экспертного совета МИПЗ, клинический психолог Сергей Мартынов рассказал, как помочь справиться подростку с трудным моральным состоянием.

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В Молодёжном установят хоккейную площадку
17 мая 2024, 18:23

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Многофункциональную хоккейную площадку планируется установить в подмосковном посёлке Молодёжный, подряд приобретение и монтаж спортивного объекта администрация муниципалитета выставила на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет подготовить основание, приобрести всё необходимое оборудование, обустроить резиновое покрытие и установить хоккейную площадку, а также уличное освещение на объекте», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 15 миллионов 328 тысяч 760 рублей, заявки принимаются до 3 июня. Завершить обустройство хоккейной площадки нужно будет в августе текущего года. Проект финансируется из бюджета городского округа.

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#комитет по конкуретной политике мо
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Россияне стали покупать больше купальников в этом году
17 мая 2024, 18:13

Фото: iStock/Igishevamaria

Пресс-служба аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» сообщил, что с 1 апреля по 12 мая этого года спрос на купальники среди россиян вырос на 38% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
При этом отмечается рост спроса и на другие пляжные товары. Так, солнцезащитные очки стали покупать чаще на 31%, крем от загара – на 17%, бейсболки – на 12%.

«В частности, высокий объём турпотока поднял объём покупок солнцезащитных очков в Краснодарском крае на 74%, а в Москве и Московской области (откуда прибывала большая масса отдыхающих) — на 56%», — добавили в беседе с Газета.ру специалисты.

Ранее специалисты платформы фискальных данных «Такском» выяснили, что по сравнению с прошлым годом стоимость шашлыка в среднем увеличилась на 10%. Так, в текущем году средняя цена на шашлык из свинины в период с 1 по 23 апреля составила 464,33 рубля.

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Аналитики раскрыли последствия запрета на малогабаритное жильё в Москве
Level Group: Спрос на малогабаритки после запрета их строительства вырастет
17 мая 2024, 17:58

Фото: iStock/Madhourse

Аналитики Level Group объяснили, что после запрета Москомэкспертизы строить малогабаритное жильё в столице спрос на него лишь вырастет.
«Малогабаритные квартиры — наиболее популярный формат жилья у покупателей новостроек. За последний год средняя площадь квартир, которые москвичи приобретают в новостройках, составила 41,8 кв. м. в комфорт-классе и около 57 кв. м. — в бизнес-классе», — предположили в беседе с Газета.ру специалисты.

Ранее стало известно, что наиболее дешёвые однокомнатные квартиры продавались в апреле в Воронеже. Уточнялось, что средняя цена такой недвижимости в городе была 4,2 млн рублей. Кроме того, такая же недвижимость продавалась по доступным ценам в Самаре, Перми и Красноярске.

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#новостройки
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В России планируют в 11-й раз провести акцию «Дети вместо цветов»
17 мая 2024, 17:48

Фото: iStock/Anna Sadovskaia

Благотворительную акцию «Дети вместо цветов» планируется провести в России в начале учебного года, акция будет проводится уже в одиннадцатый раз, принять в ней участие сможет любой желающий, сообщает пресс-служба организатора акции — благотворительного фонда «Алёша».
Суть акции состоит в том, чтобы вместо покупки букетов на 1 сентября передать часть денег на лечение тяжелобольных детей.

«Решение об участии в акции обсуждает родительский комитет с родителями всех детей класса. Если класс присоединяется к акции, тогда комитет собирает добровольные пожертвования, причём каждый жертвует столько, сколько считает нужным. Часть этих денег идёт на покупку букета для учителя, а остальные переводятся в фонд «Алёша» на лечение ребёнка с самым срочным сбором», — говорится в сообщении.
После акции фонд представит всю документацию о полученных и потраченных средствах. Более подробную информацию можно прочесть на сайте благотворительного фонда.

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#благотворительность
#россия
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Воробьёв пожелал Иванову успехов в конкурсе на пост главы Одинцовского округа
17 мая 2024, 17:41

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время встречи с главой Одинцовского городского округа Андреем Ивановым пожелал ему успехов в конкурсе на эту должность. Летом у Иванова истекает срок полномочий.
«У вас завершается пятилетний срок, 31 мая будет проведён конкурс по отбору кандидатур. Знаю, что вы хотите работать дальше. Очень важно, и это касается каждого из нас, продолжать регулярные встречи и обсуждения не достижений, а волнующих проблем. Поэтому прошу сосредоточиться на том, что мы ещё не решили. Хочу нацелить вас на активное взаимодействие с жителями для достижения результата», – сказал губернатор в завершении встречи.
Совет депутатов выберет главу Одинцовского округа 3 июня.

Ранее сообщалось, что на встрече Воробьёв и Иванов подвели итоги работы в Одинцовском городском округе за пять лет и обсудили реализацию новых проектов.

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#депутаты
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Российские биологи предложили новый ингредиент для пищевых добавок
Российские биологи предложили добавлять листья солодки
17 мая 2024, 17:35

Фото: iStock/Mangkelin

Биологи из Уральского федерального университета (УрФУ) предложили добавлять в пищевые добавки не только корень, но и листья солодки из-за их пользы для здоровья.
Исследователи уточнили, что листья солодки содержат экстракты с антиоксидантной активностью, рутином, галловой и аскорбиновой кислотами.

«Сбор солодки для нужд медицины и пищевой промышленности привел к истощению ее природных запасов и уменьшению генетического разнообразия. В ряде регионов РФ и стран ближнего зарубежья она находится на грани истребления и занесена в региональные Красные книги, — добавила в беседе с Газета.ру заведующая кафедрой экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Ирина Киселева.

Ранее российские учёные создали «умную» повязку для лечения хронических ран, где используется принцип электростимуляции.

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#учёный
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Нелегальных перевозчиков стройотходов в Подмосковье с начала мая оштрафовали на ₽3,5 млн
17 мая 2024, 17:28

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Общая сумма штрафов, которые начислили в Московской области с начала месяца по данным с видеокамер за нелегальную перевозку строительных отходов, превысила три с половиной миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В первой половине мая дорожные камеры помогли выявить 48 нарушителей, которые теперь пополнят бюджет на сумму более 3,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что больше всего нарушителей было зафиксировано на дорогах в городском округе Клин, включая 89-й километр Ленинградского шоссе, а также участок федеральной трассы М-10 «Россия» в районе посёлка Кирилловка. Там с начала мая водителям грузовиков выписали 25 штрафов за нелегальную перевозку мусора на общую сумму 2 миллиона 385 тысяч рублей.

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Прошу меня не искать: Появилось новое видео сбежавшей от семьи чеченки Заурбековой
Сбежавшая от семьи чеченка Заурбекова записала видео, где попросила не искать её
17 мая 2024, 17:26

Фото: iStock/kitzcorner

Сбежавшая из семьи 19-летняя чеченка Лия Заурбекова записала новое видео, на котором попросила не искать её и сообщила, что с ней всё в порядке. Об этом сообщает Telegram-канал «Марем».
Напомним, в пятницу, 17 мая, адвокат Заурбековой Наталия Тихонова заявила, что девушка покинула Россию и находится в безопасном месте.

В новом видео девушка утверждает, что с ней всё в порядке, и она находится в безопасности.

«Пугает, что к этому делу проявляет внимание Делимханов — очень боюсь, что меня будут искать, найдут и насильно вернут обратно. Прошу оставить меня в покое, также не настраивать против меня чеченские власти», — сказала Заурбекова в новом обращении.

Ранее стало известно, что 19-летняя сбежала от семьи из Красногорска в Москву. По словам самой девушки, она ушла из дома 13 мая из-за психологического и физического давления. Однако спустя несколько дней отец нашел ее. Тогда она укрылась в здании ОМВД России по району Нагатино-Садовники. Тогда толпа родственников скрывающей окружила здание.

При этом депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заверил, что сбежавшую Лию Заурбекову вернут родственникам в Чечне.

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