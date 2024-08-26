Последним контактом Павла Дурова перед задержанием был блогер Гусейн Гасанов

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Последним, с кем контактировал сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров, был блогер Гусейн Гасанов. Предприниматель и программист завтракал в Азербайджане в компании с ним и 24-летней стримершей Юлией Вавиловой.
Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Спустя несколько часов Дуров и Вавилова отправились в Париж на частном самолёте, принадлежащем миллиардеру. В аэропорту столицы Франции Ле Бурже их уже поджидали французские силовики. Завтрак в блогерской компании проходил в известном в Баку ресторане SHORE HOUSE BAKU, находящемся на берегу Каспийского моря. Заведение принадлежит Эмину Агаларову.
Павла Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 23 августа. По данным французских СМИ, он находился в розыске за ряд преступлений, совокупный срок наказания за которые может составить до 20 лет тюрьмы.
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Александр Бойцов