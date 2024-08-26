Симоньян раскрыла зачем Франция задержала Дурова

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Павла Дурова задержали, чтобы забрать у него ключи шифрования Telegram. Об этом главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале.
«Что главное в истории с Дуровым? Его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст», — отметила Симоньян.
Помимо этого она порекомендовала всем, кто привык использовать Telegram «для чувствительных разговоров/переписок», удалить все сообщения.
Ранее заместитель председателя комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин заявил, что в задержании французскими властями Павла Дурова можно без труда найти американский след. По его словам, Дуров стал угрозой для национальных интересов США в тот момент, когда решился бросить вызов доллару и привлек внимание крупных инвесторов к новой криптовалюте.
Напомним, что в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали бизнесмена Павла Дурова. Ему вменяют обвинения сразу по нескольким статьям. Среди преступлений, в которых обвиняют предпринимателя — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
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