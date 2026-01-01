«Последняя королева Парижа»: не стало модельера Жаклин де Риб
В Швейцарии на 97‑м году жизни скончалась легендарная модельер Жаклин де Риб, получившая прозвище «последняя королева Парижа». Об этом сообщило агентство «Франс Пресс».
Звёздный час знаменитости наступил в 1956 году, когда её включили в список самых элегантно одетых женщин мира. До запуска собственной линии одежды она успела поработать в сферах журналистики и дизайна.
При поддержке прославленного модельера Ив Сен‑Лорана де Риб основала собственный бизнес. Дебютная коллекция встретила тёплый приём, а ключевым рынком для бренда стали США.
Жаклин де Риб возглавляла своё модное ателье вплоть до 1995 года. Впоследствии ей пришлось прекратить деятельность из‑за проблем со здоровьем.
