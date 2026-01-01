«Последняя королева Парижа»: не стало модельера Жаклин де Риб

01 января 2026, 06:28

Умерла известный французский модельер Жаклин де Риб

Фото: iStock/Diy13

В Швейцарии на 97‑м году жизни скончалась легендарная модельер Жаклин де Риб, получившая прозвище «последняя королева Парижа». Об этом сообщило агентство «Франс Пресс».