Французских подростков оставят без социальных сетей
Власти Франции планируют ввести запрет на пользование социальными сетями для лиц младше 15 лет. Об этом пишет France Presse.
В настоящий момент законопроект находится на рассмотрении. Ограничение может вступить в силу с начала нового учебного года. Парламентское обсуждение инициативы стартует в январе-феврале, а сам документ, как утверждает автор статьи, уже подготовлен.
Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон заявлял о планах ограничить доступ к социальным сетям для подростков. Он подчеркнул, что намерен реализовать эту меру до окончания своего президентского срока в 2027 году.
Недавно стало известно, что Франция поддержала группу стран, блокирующих использование замороженных российских активов в ЕС.
