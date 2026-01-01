Французских подростков оставят без социальных сетей

Достижения.рф

France Presse: детям во Франции ограничат доступ к соцсетям
Фото: iStock/hapabapa

Власти Франции планируют ввести запрет на пользование социальными сетями для лиц младше 15 лет. Об этом пишет France Presse.



В настоящий момент законопроект находится на рассмотрении. Ограничение может вступить в силу с начала нового учебного года. Парламентское обсуждение инициативы стартует в январе-феврале, а сам документ, как утверждает автор статьи, уже подготовлен.

Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон заявлял о планах ограничить доступ к социальным сетям для подростков. Он подчеркнул, что намерен реализовать эту меру до окончания своего президентского срока в 2027 году.

Александр Огарёв

