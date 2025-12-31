«Жалил нещадно»: Лера Кудрявцева об итогах 2025 года

31 декабря 2025, 21:34

Телеведущая Лера Кудрявцева подвела итоги уходящего 2025 года

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*/leratv)

В новом посте Лера Кудрявцева подвела итоги уходящего 2025 года. В своём многомиллионном блоге телеведущая призналась, что этот период выдался для неё непростым, но многое помог осознать.





Она также рассказала, что впервые решила обратиться за поддержкой к специалисту и начала работать с психологом.





«[Год] жалил меня нещадно. Было больно», — написала теледива, отметив, что благодарна за уроки и опыт.