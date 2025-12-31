Достижения.рф

«Жалил нещадно»: Лера Кудрявцева об итогах 2025 года

Телеведущая Лера Кудрявцева подвела итоги уходящего 2025 года
Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*/leratv)

В новом посте Лера Кудрявцева подвела итоги уходящего 2025 года. В своём многомиллионном блоге телеведущая призналась, что этот период выдался для неё непростым, но многое помог осознать.



Она также рассказала, что впервые решила обратиться за поддержкой к специалисту и начала работать с психологом.

«[Год] жалил меня нещадно. Было больно», — написала теледива, отметив, что благодарна за уроки и опыт.

В завершение публикации она тепло обратилась к подписчикам, пожелала всем счастья и коротко призналась в чувствах: «Люблю», дополнив сообщение сердцем.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0