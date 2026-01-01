Трамп высмеял актёра Джорджа Клуни из-за французского паспорта
Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес актёра Джорджа Клуни, недавно получившего французское гражданство. Соответствующий пост появился на платформе Truth Social.
Американский лидер допустил ироничное «поздравление» Клуни с оформлением паспорта, после чего перешёл к жёстким оценкам. По словам Трампа, Клуни и его жена являются «худшими политическими прогнозистами всех времён», а актёрская игра звезды оставляет желать лучшего.
«Он вовсе не был кинозвездой, он был просто обычным парнем, который постоянно жаловался на здравый смысл в политике», — написал Трамп.Критика главы государства отчасти обусловлена предыдущими действиями Клуни. После дебатов с участием Джо Байдена актёр публично дистанцировался от действующего президента на благотворительном мероприятии, выразив поддержку Камале Харрис.
Напомним, 29 декабря Джордж Клуни вместе с семьёй получил гражданство Франции.