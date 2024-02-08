Последствия мощного снегопада в Подмосковье устраняют более 19 тысяч коммунальщиков

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Более 19 тысяч работников коммунальных служб Московской области заняты в уборке снега, который принёс в регион циклон «Ольга», сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«С пяти часов утра более 19 тысяч сотрудников городских хозяйств работают на территориях. Задействовано свыше 2 тысяч единиц техники. За окном значительно похолодало, столбики термометров продолжат понижаться, поэтому необходимо очистить территории оперативно», — цитируются в сообщении слова главы ведомства Светланы Аиповой.Для борьбы со снегом были привлечены дополнительные силы: на уборку вышли более 2,3 тыс. сотрудников частных и ресурсоснабжающих организаций, используется около 920 единиц их техники.
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