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Послы РФ на Шри-Ланке призвали россиян к проверке своих документов

27 октября 2024, 15:25
Фото: istockphoto/Elena Chertovskikh

Фото: istockphoto/Elena Chertovskikh

К проверке документов призвали россиян представители дипмиссии РФ на Шри-Ланке. Соответствующее обращение дипломатов опубликовано в канале посольства РФ в Telegram.
«…Посольство призывает всех российских граждан, находящихся на Шри-Ланке, проверить свои документы, подтверждающие законность их пребывания на острове (визы и их продления, разрешения на работу и так далее)», — сказано в публикации.
Послы подчеркнули, что на острове задерживают граждан РФ, которые грубо нарушили республиканское миграционное законодательство. Зафиксировано уже несколько случаев.



Если документы просрочены, нужно уведомить об этом посольство и без промедления связаться с миграционной службой Шри-Ланки, резюмировали дипломаты.

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Ефимов: в Москве приняли проект реорганизации территории бывшего завода «МиГ»
27 октября 2024, 15:18

Владимир Ефимов (фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы)

В Москве утвердили проект реорганизации территории бывшего завода «МиГ». Об этом сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. По его словам, на месте предприятия появятся новые жилые кварталы, общественно-деловые и социальные объекты.
«Здесь будет реализована концепция 15-минутного города, благодаря которой у жителей Бегового района в шаговой доступности появится вся необходимая инфраструктура. Всего по проекту планировки территории на участке площадью 63,55 гектара привлеченный по итогам торгов инвестор возведет свыше 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости», — пояснил он.
Ефимов подчеркнул, что вложенная сумма для КРТ на этом месте достигнут 300 миллиардов рублей, а бюджетный эффект в год — 12 миллиардов. В итоге в районе удастся создать порядка 25 000 рабочих мест.

Отмечается, что соответствующий договор подписали на 26 лет с компанией ООО «Энимерози». Член правления Capital Group, в которую входит организация, Владимир Галактионов рассказал, что ключевые этапы и сроки возведения нового района уже определили.

Ранее Ефимов сообщал, что еще один новый жилой квартал построят в Южном Бутово, там появится 130 000 квадратных метров недвижимости. По его словам, ЖК также возведут благодаря программе комплексного развития территорий.

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#шоссе
#договор
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София Ротару объявилась в неожиданном месте: где живёт певица после мобилизации сына и что будет с её виллой в Крыму
27 октября 2024, 13:17

Эстрадная певица и актриса София Ротару (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

София Ротару, народная артистка СССР, пропала из поля зрения после начала специальной военной операции (СВО). Поддержав действия киевского режима, она разорвала связи с Российской Федерацией, где долгое время получала признание зрителей и зарабатывала деньги.
Артистка стала реже появляться в соцсетях и отказалась от концертов, избегая публичности. Подробнее о вилле Софии Ротару в Крыму, о том, как смерть мужа повлияла на её отношение к России и где она сейчас живет, читайте в материале «Радио 1».

Затворница вышла из тени

София Ротару исчезла из публичного пространства, можно сказать, что она стала затворницей.

Однако недавно она удивила своих подписчиков, опубликовав фото за долгое время. На снимке, сделанном на Байковом кладбище в Киеве, изображена могила ее супруга, музыканта Анатолия Евдокимова, который ушел из жизни в 2002 году из-за инсульта.

«Единственный», — подписала фото Ротару.

Фото: iStock/dragana991

Спустя годы знаменитость так и не смогла преодолеть тяжелую утрату. Вот уже 22 года она 23 октября посещает кладбище, чтобы отдать дань памяти любимому человеку.

Изменила отношение к России после смерти мужа

Существует мнение, что София Ротару изменила свое отношение к России после смерти мужа.

Известный гитарист Александр Левшин, который долгое время работал с певицей Аллой Пугачевой, отмечал, что до трагедии Ротару была настроена очень патриотично по отношению к Российской Федерации. По его словам, она с особым уважением относилась к СССР и даже раньше Пугачевой начала исполнять комсомольские песни.

«Мне кажется, она изменилась после смерти мужа. Времена меняются, и каждый выбирает свою дорогу», — поделился он в разговоре с NEWS.ru.

Точное место проживания Ротару

Точное место жительства Софии Ротару до сих пор неизвестно. Однако отмечается, что она регулярно приезжает на Украину, где прошло её детство.

Родственники и друзья артистки предпочитают держать в тайне ее местонахождение. По словам сестры Ротару, певица поддерживает связь только с близкими и находится в безопасности.

Лайма Вайкуле, которая сбежала из России после начала СВО, сообщила, что певица последний раз была в Киеве, а затем, возможно, отправилась во Львов.

Помимо этого, появились слухи, что Ротару могла обосноваться на Сардинии. Источники «Комсомольской правды» утверждают, что раньше она часто отдыхала на этом острове и теперь приобрела там яхту стоимостью более 96 миллионов рублей и виллу за более чем 385 миллионов рублей, которые оформила на сына Руслана.

Фото: iStock/IvanSpasic

«Сейчас Ротару живет на Сардинии вместе с сыном и его женой. А ее внуки Анатолий и Соня обосновались в США, но часто прилетают в гости к бабушке и родителям», — отмечается в публикации «КП».

Поддержала беспредел

После начала специальной военной операции певица некоторое время молчала, однако через пару дней опубликовала пост с фотографией флага Украины, выразив поддержку действиям киевских властей, поддержав беспредел, который с 2014 года происходит на Украине. Артистка заявила, что будет оказывать стране помощь.

«Независимость и свобода стоит дорого – это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины», — написала она.

Кроме того, Ротару подчеркнула, что будет молиться за боевиков Вооруженных сил Украины. После этого певица исчезла из поля зрения — не появлялась на публике, не давала интервью и прекратила концертную деятельность.

Не дошла до уровня многих релокантов

Многие предполагали, что певица решила тихо жить за границей и не вмешиваться в политику. Однако позже она опубликовала пост о фонде помощи женам украинских боевиков, призывая поклонников делать пожертвования.

Пока певица не дошла до уровня многих релокантов и не высказывала обвинений в адрес российских граждан. Возможно, её поведение связано с желанием угодить всем. Помимо этого, существует мнение, что Ротару опасается за свою безопасность, что мешает ей открыто обсуждать политические вопросы.

Некоторые знаменитости уверены, что уехавшая певица не остаётся в стороне и регулярно поддерживает финансирование Вооружённых сил Украины.

Тревожные звоночки

Следует отметить, что первые тревожные звоночки от Софии Ротару появились еще в 2014 году, когда Крым вернулся в состав Российской Федерации.

В тот момент певица выразила поддержку Украине и прекратила свои выступления в России. Однако этот порыв оказался недолгим. Вскоре она возобновила гастроли в РФ, охотно участвуя в различных телевизионных проектах.

Эстрадная певица и актриса София Ротару (Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

Сына и внука призвали защищать Родину

После объявления мобилизации на Украине сын и внук Софии Ротару попытались избежать службы, однако были задержаны у Могилева. Несмотря на это, им удалось уехать во Францию.

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«Они не хотели умирать»: как Ротару спасла сыновей от мобилизации в ВСУ и какую тайну о ее семье раскрыла Бабкина

Вилла Ротару в Крыму

Сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил национализировать элитный отель «Вилла София», принадлежащий Софии Ротару, в свете ее поддержки боевикам ВСУ.

Отель, который уже несколько лет закрыт, по его словам, может быть выставлен на торги для пополнения бюджета или передан в государственную собственность.

Фото: iStock/Kseniia Ivanova

«Было бы желание самих крымчан и руководства Крыма и Ялты. Я думаю, что мы найдем возможность решить этот вопрос. По большому счету, идея с дворцом бракосочетаний, это не только мое предложение. Это инициатива самих ялтинцев. Я так понимаю, что от национализации имущества Ротару мы все равно никуда не уйдем, и она будет осуществлена. А куда это имущество пойдет, дальше посмотрим», — пояснил он.

Наслаждалась целебным крымским воздухом

Певица София Ротару переехала в Крым в 70-х годах, купив небольшой участок на южном берегу. Летом ее дом превращался в место отдыха и встреч с друзьями. В нем она наслаждалась целебным крымским воздухом.

Позже знаменитость построила роскошный отель в Ялте, который пользовался популярностью. Однако после событий 2014 года, когда Крым вернулся в состав России, артистка прекратила посещения полуострова.

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Москвичей проинформировали о режиме работы ярмарок выходного дня осенью
27 октября 2024, 13:16

Фото: istockphoto/StockSeller_ukr

Ярмарки выходного дня будут работать в осенний период с пятницы по воскресенье с 8:00 до 20:00, проинформировал столичный Департамент торговли и услуг.
Точки популярны среди москвичей, поскольку там есть фермерская продукция, а также продукция городских жителей. Можно купить товары из 40 регионов РФ.

Сейчас в Москве работает 56 точек, на которых имеются изделия из молока, фрукты, мясо и овощи. Тент защищает продавцов от дождей и ветра в холодную погоду. Также есть электричество и холодильники, сказано на сайте мэра столицы.

Ранее сообщалось, кто отмечает сегодня профессиональный праздник. Работников отрасли поздравил президент Владимир Путин.

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Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников городского транспорта
27 октября 2024, 13:02

Фото: istockphoto/OlgaKorica

Работников городского пассажирского транспорта поздравил с профессиональным праздником глава государства Владимир Путин. Поздравление опубликовано на сайте Кремля. Президент подчеркнул важную роль автомобильного и городского транспорта.
«Поздравляю вас с профессиональным праздником. Автомобильный и городской пассажирский транспорт является важной, неотъемлемой составляющей транспортной системы нашей страны, играет значимую роль в укреплении межрегиональных и международных связей, развитии промышленного производства, сельского хозяйства, бизнеса, во многом определяет качество жизни людей. И потому государство уделяет особое внимание модернизации отрасли, совершенствованию её инфраструктуры», — сказал российский лидер.
Путин выразил уверенность, что сегодня работники транспортной отрасли смогут решать задачи достойным образом, как это делали их предшественники. Он резюмировал, что в этом помогут ответственность, традиции труда, а также опыт ветеранов и предшественников.

Ранее сообщалось, какую процедуру упростит Минфин совместно с налоговой службой.

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#россия
#транспорт
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#москва
#владимир путин
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Умер пермский кот Крошик, за похудением которого следила вся страна
SHOT: в Перми умер страдавший от ожирения кот Крошик
27 октября 2024, 11:31

Фото: iStock/Anchor Photography

В Перми умер кот по кличке Крошик, за похудением которого следила вся страна. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Изначально Крошика раскормили до 17 кг, в результате чего кот страдал от ожирения. С начала сентября этого года за его жизнь начали бороться волонтеры и медики.




Под наблюдением врачей кот начал активно сбрасывать вес, но внезапно вчера, 26 октября, Крошик почувствовал себя плохо и начал задыхаться. Животное находилось в кислородной камере, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. В ночь на 27 октября кот перестал дышать, реанимационные действия не помогли.

Согласно предварительной информации, у Крошика были множественные разрастания в селезенке и метастазы в других органах.

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Подача деклараций по НДФЛ при отчуждении имущества будет упрощена Минфином и ФНС
27 октября 2024, 10:51

Фото: istockphoto/blinow61

Процесс подачи налоговых деклараций по НДФЛ при отчуждении имущества будет упрощен, пишет РБК, ссылаясь на Минфин. Ведомство готовит соответствующие поправки вместе с Федеральной налоговой службой.
Если поправки примут, россиянам не придется заполнять декларации самостоятельно. Налоги рассчитают автоматом, основываясь на информации, полученной при помощи информационного обмена между ведомствами.

«Работа ведется по поручению правительства в рамках общей задачи по автоматизации взаимодействия между ФНС и налогоплательщиками и позволит значительно сократить трудозатраты сторон», — пояснил Минфин.
В июле глава государства Владимир Путин подписал закон, вводящий со следующего года прогрессивную шкалу НДФЛ. Ставки будут варьироваться от 13% до 22%.

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#россия
#налоги
#ндфл
#фнс
#минфин
#имущество
#декларация
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Путин подписал закон о расчете пенсий силовикам и военным в следующем году
27 октября 2024, 10:34

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Закон, уточняющий порядок расчета пенсионных выплат силовикам и военным в грядущем году, подписал глава государства Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации. По нему, размер денежного довольствия остается на уровне 89,83%.
Пенсия выплачивается также работникам Госпротивопожарной службы, полицейским, сотрудникам ФСИН, судебным приставам, росгвардейцам и сотрудникам органов, контролирующих оборот наркотических веществ.

Об индексации военных пенсий на 5,1% объявляли в мае, а в июле одобрили и приняли.

Ранее эксперт рассказывала, кому повысят пенсионные выплаты с 1 ноября. Прибавку в том числе получат те, кто обращался в Социальный фонд РФ за перерасчетом.

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#россия
#россияне
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#пенсии
#владимир путин
#новости
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Для серпуховских школьников прошли уроки доброты
27 октября 2024, 10:32

Урок доброты в Серпухове (Фото: администрация г.о. Серпухов)

Для школьников Серпухова организовали уроки доброты. Один из них состоялся в школе № 18 на тему «О братьях наших меньших. Собаки и кошки — друзья человека».
Как уточнили в городской администрации, занятие проводилось работниками ветеринарной службы. Учащиеся обсудили со специалистами, как содержать животных и в целом правильно к ним относиться с нравственной точки зрения.

Кроме того, затронули тему бездомных животных и правильного взаимодействия с ними при встрече.

В конце урока был сделан вывод, что оказать поддержку бездомным животным может каждый, в том числе, принимая участие в тематических акциях. Таким образом забота о братьях меньших может не только помочь им, но и поменять самих людей в лучшую сторону.

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#серпухов
#новости подмосковья
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Илон Маск впервые прокомментировал слова Байдена о незаконной работе в США
Маск обвинил Байдена во лжи за слова о незаконной работе в США
27 октября 2024, 09:37

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X впервые прокомментировал информацию о том, что он начал свой бизнес в США незаконно.
«Вот теперь его заботят мигранты», — так Маск прокомментировал слова нынешнего американского лидера о своей нелегальной работе.

Ранее издание Washington Post написало о том, что Маск приехал в Пало-Алто в 1995 году для обучения в Стэнфордском университете, однако так и не поступил на курсы, вместо этого работая над своим стартапом. Согласно информации источника, поскольку Илон не поступил, то у него не было законных оснований оставаться в Америке. Позднее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что «богатейший человек в мире является нелегальным работником».

По словам американского миллиардера, у него было разрешение вести деятельность в США.

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