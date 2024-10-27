Послы РФ на Шри-Ланке призвали россиян к проверке своих документов

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К проверке документов призвали россиян представители дипмиссии РФ на Шри-Ланке. Соответствующее обращение дипломатов опубликовано в канале посольства РФ в Telegram.
«…Посольство призывает всех российских граждан, находящихся на Шри-Ланке, проверить свои документы, подтверждающие законность их пребывания на острове (визы и их продления, разрешения на работу и так далее)», — сказано в публикации.Послы подчеркнули, что на острове задерживают граждан РФ, которые грубо нарушили республиканское миграционное законодательство. Зафиксировано уже несколько случаев.
Если документы просрочены, нужно уведомить об этом посольство и без промедления связаться с миграционной службой Шри-Ланки, резюмировали дипломаты.
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Никита Кротов