Москвичей проинформировали о режиме работы ярмарок выходного дня осенью

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Ярмарки выходного дня будут работать в осенний период с пятницы по воскресенье с 8:00 до 20:00, проинформировал столичный Департамент торговли и услуг.
Точки популярны среди москвичей, поскольку там есть фермерская продукция, а также продукция городских жителей. Можно купить товары из 40 регионов РФ.
Сейчас в Москве работает 56 точек, на которых имеются изделия из молока, фрукты, мясо и овощи. Тент защищает продавцов от дождей и ветра в холодную погоду. Также есть электричество и холодильники, сказано на сайте мэра столицы.
Ранее сообщалось, кто отмечает сегодня профессиональный праздник. Работников отрасли поздравил президент Владимир Путин.
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Сейчас в Москве работает 56 точек, на которых имеются изделия из молока, фрукты, мясо и овощи. Тент защищает продавцов от дождей и ветра в холодную погоду. Также есть электричество и холодильники, сказано на сайте мэра столицы.
Ранее сообщалось, кто отмечает сегодня профессиональный праздник. Работников отрасли поздравил президент Владимир Путин.
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Никита Кротов