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Москвичей проинформировали о режиме работы ярмарок выходного дня осенью

27 октября 2024, 13:16
Фото: istockphoto/StockSeller_ukr

Фото: istockphoto/StockSeller_ukr

Ярмарки выходного дня будут работать в осенний период с пятницы по воскресенье с 8:00 до 20:00, проинформировал столичный Департамент торговли и услуг.
Точки популярны среди москвичей, поскольку там есть фермерская продукция, а также продукция городских жителей. Можно купить товары из 40 регионов РФ.

Сейчас в Москве работает 56 точек, на которых имеются изделия из молока, фрукты, мясо и овощи. Тент защищает продавцов от дождей и ветра в холодную погоду. Также есть электричество и холодильники, сказано на сайте мэра столицы.



Ранее сообщалось, кто отмечает сегодня профессиональный праздник. Работников отрасли поздравил президент Владимир Путин.

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