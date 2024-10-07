«Посмотреть правде в глаза»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 7 по 13 октября

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В деловой сфере возникает вопрос о том, чего придерживаться: новых перспектив или надёжного проверенного годами опыта. Важно уравновесить перемены с прошлым и способствовать гармоничному течению дел.
В любви надо найти смелость и посмотреть правде в глаза, понимать истинное положение вещей. Хорошо быть реалистами и проявить мудрость.
В вопросах здоровья желательно следить за своим мышлением и провести переоценку убеждений, глубокий интеллектуальный анализ. Для ментального здоровья полезно задуматься над тем, являются ли мысли действительно нашими.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну надо ориентироваться на практический и полезный результат. Ему важно применить свою силу воли и проявить терпеливость.
Тельцу не следует тратить деньги на сиюминутные желания. Ему надо держать свои эмоции под контролем.
Близнецам надо постараться не затевать ссоры и обходить конфликты. Свои слова лучше обдумывать и быть не очень многословными.
Раку желательно следить за питанием и не переедать. Сентиментальность должна быть уместна, важно быть более сдержанным.
Льву благоприятно отдыхать и набираться сил. Ему хорошо уделить время на свои личные дела.
Деве надо держать под контролем своё настроение. Лучше быть оптимисткой и не переживать по пустякам.
Весам нужно полагаться на своё очарование, утончённость и деликатность. Обмен идеями и общение поспособствует интеллектуальному развитию.
Скорпион ощутит смятение и путаницу в чувствах. Ему важно не поддаваться искушения, а следовать за своим сердцем.
Стрельцу нужно быть щедрым и добрым от души. Его ждёт успех и удача во всех сферах.
Козерогу благоприятно делать покупки. Они его украсят. Его вкус будет более проявлен. Козерогу захочется гармонии и красоты в самовыражении.
Водолею может существенно помешать жажда приключений и новых впечатлений. Чтобы не создать хаос, ему надо отложить сомнительные затеи.
Рыбы смогут выразить свой талант. Романы приобретут более чувственный характер.
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Парапсихолог посоветовала родившимся под знаками Собаки и Кролика быть осторожными
В вопросах здоровья желательно следить за своим мышлением и провести переоценку убеждений, глубокий интеллектуальный анализ. Для ментального здоровья полезно задуматься над тем, являются ли мысли действительно нашими.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну надо ориентироваться на практический и полезный результат. Ему важно применить свою силу воли и проявить терпеливость.
Тельцу не следует тратить деньги на сиюминутные желания. Ему надо держать свои эмоции под контролем.
Близнецам надо постараться не затевать ссоры и обходить конфликты. Свои слова лучше обдумывать и быть не очень многословными.
Раку желательно следить за питанием и не переедать. Сентиментальность должна быть уместна, важно быть более сдержанным.
Льву благоприятно отдыхать и набираться сил. Ему хорошо уделить время на свои личные дела.
Деве надо держать под контролем своё настроение. Лучше быть оптимисткой и не переживать по пустякам.
Весам нужно полагаться на своё очарование, утончённость и деликатность. Обмен идеями и общение поспособствует интеллектуальному развитию.
Скорпион ощутит смятение и путаницу в чувствах. Ему важно не поддаваться искушения, а следовать за своим сердцем.
Стрельцу нужно быть щедрым и добрым от души. Его ждёт успех и удача во всех сферах.
Козерогу благоприятно делать покупки. Они его украсят. Его вкус будет более проявлен. Козерогу захочется гармонии и красоты в самовыражении.
Водолею может существенно помешать жажда приключений и новых впечатлений. Чтобы не создать хаос, ему надо отложить сомнительные затеи.
Рыбы смогут выразить свой талант. Романы приобретут более чувственный характер.
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Парапсихолог посоветовала родившимся под знаками Собаки и Кролика быть осторожными
Анастасия Бондарева