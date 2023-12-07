Посол Антонов заявил, что США «потеряли связь с реальностью»

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
США потеряли связь с реальностью, рассуждая о вероятности прямого столкновения ВС РФ и Соединённых Штатов, это недопустимо для ядерной державы, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом пишут «Известия».
Дипломат отметил, что в Белом доме распространяют такие «страшилки», чтобы оправдать перед налогоплательщиками «баснословные траты на сдерживание» Москвы».
Анатолий Антонов добавил, что США и их «ненасытный» военно-промышленный комплекс являются прямыми и непосредственными бенефициарами происходящего на Украине кровопролития.
Ранее американский президент Джо Байден выразил уверенность в том, что уверен, что Россия атакует страны НАТО после того, как одержит победу в конфликте на Украине. Об этом он заявил 6 декабря в рамках своего специального обращения, посвященного призыву к конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву.
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Анатолий Антонов добавил, что США и их «ненасытный» военно-промышленный комплекс являются прямыми и непосредственными бенефициарами происходящего на Украине кровопролития.
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Артем Путинцев