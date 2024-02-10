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Посол РФ в США Анатолий Антонов в честь Дня дипломатического работника заявил, что сейчас перед Россией стоит задача не допустить разрастания на Украине нацистской идеологии.
«Сейчас как никогда важно не допустить разрастания неонацистской идеологии, пустившей корни в братской нам стране, на корню пресечь попытки переписать историю и предать забвению память о героическом подвиге советского народа, победившего коричневую чуму», — сказал Антонов в ходе торжественного приёма в посольстве Российской Федерации.
Он добавил, что российские дипломаты вносят в защиту национальных интересов РФ большой вклад и играют большую роль в создании благоприятных условий внутри России. Также Антонов выразил благодарность послам, которые работают на благо России и продолжают любить страну вопреки русофобской атмосфере.
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