Посол Аргентины неожиданно высказался о Москве

14 сентября 2025, 18:48

Посол Аргентины в России Виейра назвал Москву самым капиталистическим городом

Фото: istockphoto/VvoeVale

Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра назвал Москву самым капиталистическим городом. Его цитирует РБК.





Столица произвела на него сильное впечатление. Она показалась дипломату чистой и безопасной. «Капиталистичность», по его словам, проявляется в большом количестве заведений и бутиков с одеждой от кутюр.





«Можно только представить, что здесь было до того, как многие крупные бренды ушли из России», — сказал Виейра.

