Посол Аргентины неожиданно высказался о Москве
Посол Аргентины в России Виейра назвал Москву самым капиталистическим городом
Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра назвал Москву самым капиталистическим городом. Его цитирует РБК.
Столица произвела на него сильное впечатление. Она показалась дипломату чистой и безопасной. «Капиталистичность», по его словам, проявляется в большом количестве заведений и бутиков с одеждой от кутюр.
«Можно только представить, что здесь было до того, как многие крупные бренды ушли из России», — сказал Виейра.Феррера Виейру назначили послом в РФ в 2024 году.
Президент Аргентины Хавьер Милей не раз выражал неприязнь к коммунизму. СМИ писали, что в новогоднем обращении политик с битой в руках призывал сограждан не становиться коммунистами. Он называл последних душевнобольными и относил к таковым и экоактивистов, напавших на особняк Лионеля Месси в Испании.