Россию назвали «империей беспилотников»

NYT: РФ стала империей дронов, многократно увеличив их производство
Россия стала «империей беспилотников», когда значительно увеличила их производство и применение. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).



Как говорится в статье, РФ «на высшем уровне» дала понять, что беспилотники являются важнейшим приоритетом для страны. Издание подчеркивает, что Москва совершила революцию в этой сфере, особенно в производстве и применении БПЛА типа «Герань».

Американские аналитики заявили, что с начала этого года российские военные запустили свыше 34 тысяч ударных беспилотников и дронов-имитаторов. Это почти в девять раз превышает показатели за тот же период 2024-го. Журналисты также указывают на снижение способности Киева противостоять российским БПЛА.

Ранее сообщалось, что ВС РФ дронами «Герань» уничтожили спецназ ВСУ в Сумской области.

