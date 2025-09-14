В Госдуме сделали громкое заявление о спецслужбах Запада

14 сентября 2025, 17:56

Пискарев: спецслужбы Запада активно собирают информацию о ситуации в регионах РФ

Фото: istockphoto/ANGHI

Западные спецслужбы активно собирают сведения о ситуации в регионах РФ с целью попыток спровоцировать протесты. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Указанную информацию разместили в Telegram-канале комитета.