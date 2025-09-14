В Госдуме сделали громкое заявление о спецслужбах Запада
Западные спецслужбы активно собирают сведения о ситуации в регионах РФ с целью попыток спровоцировать протесты. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Указанную информацию разместили в Telegram-канале комитета.
По словам Пискарева, в европейском и британском парламентах «регулярно проводят соответствующие инструктажи» с представителями так называемой российской радикальной оппозиции, которых он называет фактически предателями.
11 сентября Пискарев не исключил вмешательства иностранных государств в российские выборы. Политик подчеркнул, что анализ предыдущих кампаний показывает попытки недружественных стран использовать дни голосования для дискредитации избирательной системы и дестабилизации обстановки.
Ранее, 10 сентября, бывший руководитель Агентства разведки Польши полковник Петр Кравчик заявил, что польские спецслужбы обладают потенциалом для проведения активных киберопераций против критической инфраструктуры России.
Читайте также: