Соловьев пообещал сделать одну вещь после победы России в СВО

14 сентября 2025, 17:41

Журналист Соловьев пообещал выспаться после победы России в СВО

Фото: istockphoto/zim286

Журналист Владимир Соловьёв заявил, что после победы России в специальной военной операции первым делом выспится. Такое обещание он дал в интервью своему коллеге Борису Корчевникову в программе «Судьба человека».





Помимо этого, Соловьев подумает, куда поехать в следующую командировку. По его словам, сейчас создаётся летопись победы и героизма русского народа.





«Мы пишем летопись победы и героизма русского народа. [Когда будет победа], во-первых, я высплюсь», — сказал он.

