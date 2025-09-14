Достижения.рф

Соловьев пообещал сделать одну вещь после победы России в СВО

Журналист Соловьев пообещал выспаться после победы России в СВО
Фото: istockphoto/zim286

Журналист Владимир Соловьёв заявил, что после победы России в специальной военной операции первым делом выспится. Такое обещание он дал в интервью своему коллеге Борису Корчевникову в программе «Судьба человека».



Помимо этого, Соловьев подумает, куда поехать в следующую командировку. По его словам, сейчас создаётся летопись победы и героизма русского народа.

«Мы пишем летопись победы и героизма русского народа. [Когда будет победа], во-первых, я высплюсь», — сказал он.
Ранее сообщалось, что против Соловьёва готовилось покушение. По данным следствия, подозреваемый в период с апреля 2024 года по июнь 2025 года планировал нападение на журналиста в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0