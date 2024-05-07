«Согласна и за бесплатно»: Орбакайте просится назад на российскую сцену на любых условиях

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Певица Кристина Орбакайте бесплатно споет в Кремлевском дворце в День защиты детей 1 июня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что певица исполнит песню своей матери Аллы Пугачевой «А знаешь, все еще будет» на благотворительном фестивале. По информации источника, переговоры с исполнительницей велись еще несколько месяцев назад, и только сейчас удалось достигнуть соглашения.
Орбакайте согласилась принять предложение от организатора фестиваля Вячеслава Шаинского, а также отказалась от гонорара, который ранее составлял более пяти миллионов рублей. Певица выступит на концерте предпоследней.
Помимо Орбакайте на сцену должны выйти Лариса Долина, Дима Билан, Анита Цой и другие звезды.
Читайте также:
Уехавшая в США Кристина Орбакайте хочет вернуться в Россию из-за денег
«Депрессия и развод»: Пугачева покинула Израиль
Певица Глюк'oZa отказалась отдавать Максиму Фадееву свой сценический псевдоним
Орбакайте согласилась принять предложение от организатора фестиваля Вячеслава Шаинского, а также отказалась от гонорара, который ранее составлял более пяти миллионов рублей. Певица выступит на концерте предпоследней.
Помимо Орбакайте на сцену должны выйти Лариса Долина, Дима Билан, Анита Цой и другие звезды.
Читайте также:
Уехавшая в США Кристина Орбакайте хочет вернуться в Россию из-за денег
«Депрессия и развод»: Пугачева покинула Израиль
Певица Глюк'oZa отказалась отдавать Максиму Фадееву свой сценический псевдоним
Екатерина Коршунова