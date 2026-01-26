Посол КНР в Москве наградил Life.ru за укрепление российско-китайской дружбы
Главный редактор Life.ru Марина Фещенко получила из рук посла Китая в Москве Чжан Ханьхуэя награду за вклад в укрепление российско-китайской дружбы.
Награждение состоялось на приёме для представителей ведущих российских СМИ в дипломатическом представительстве КНР, где также присутствовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и другие высокопоставленные гости.
«Мы с ребятами очень много в этом году работали для укрепления действительно российско-китайской дружбы, очень много писали об этом. Наши продюсеры очень долго согласовывали интервью с господином послом. Было много бессонных ночей проведено. И вот в муках родился наш информационный продукт. Пусть дружба тигра и дракона процветает», — сказала Фещенко.
По ее словам, весь коллектив Life.ru проделал большую работу в этой области. Сотрудникам часто приходилось переводить не только с языка на язык, но и с менталитета на менталитет. Фещенко добавила, что будет счастлива принести награду в редакцию.