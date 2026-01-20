Достижения.рф

Медали СССР и орден Жукова нашли при сортировке отходов на подмосковном КПО

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

На одном из комплексов по переработке отходов в Подмосковье сотрудники нашли исторические награды. Медали обнаружили во время сортировки бытовых отходов — они прошли через конвейер вместе с твердыми коммунальными отходами, сообщили в Минчистоты Московской области.



Среди находок — небольшая коллекция медалей СССР и России. В числе найденных наград — юбилейная медаль «850 лет Москвы», медаль «За победу над Германией», памятные знаки к годовщинам Победы и Вооружённых сил СССР, а также орден Жукова.

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Сотрудники КПО передали находки специалистам. Медали отреставрировали и разместили в музее «Культурный слой», где на них могут взглянуть посетители. Такие предметы представляют историческую ценность и требуют бережного отношения.

Подобные находки на сортировочных линиях случаются регулярно. Так, прошлым летом на одном из конвейеров обнаружили Владимирскую икону Божией Матери. Ее передали представителям Русской православной церкви.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0