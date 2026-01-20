Медали СССР и орден Жукова нашли при сортировке отходов на подмосковном КПО
На одном из комплексов по переработке отходов в Подмосковье сотрудники нашли исторические награды. Медали обнаружили во время сортировки бытовых отходов — они прошли через конвейер вместе с твердыми коммунальными отходами, сообщили в Минчистоты Московской области.
Среди находок — небольшая коллекция медалей СССР и России. В числе найденных наград — юбилейная медаль «850 лет Москвы», медаль «За победу над Германией», памятные знаки к годовщинам Победы и Вооружённых сил СССР, а также орден Жукова.
Сотрудники КПО передали находки специалистам. Медали отреставрировали и разместили в музее «Культурный слой», где на них могут взглянуть посетители. Такие предметы представляют историческую ценность и требуют бережного отношения.
Подобные находки на сортировочных линиях случаются регулярно. Так, прошлым летом на одном из конвейеров обнаружили Владимирскую икону Божией Матери. Ее передали представителям Русской православной церкви.
