Медали СССР и орден Жукова нашли при сортировке отходов на подмосковном КПО

20 января 2026, 09:10

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

На одном из комплексов по переработке отходов в Подмосковье сотрудники нашли исторические награды. Медали обнаружили во время сортировки бытовых отходов — они прошли через конвейер вместе с твердыми коммунальными отходами, сообщили в Минчистоты Московской области.