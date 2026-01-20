Собянин вручил награды лауреатам столичной премии в области журналистики

20 января 2026, 13:33

Фото: Telegram @mos_sobyanin

Столичный мэр Сергей Собянин вручил награды лауреатам премии Москвы в области журналистики. В числе награжденных оказались и сотрудники «Вечерней Москвы».





Глава города подчеркнул, что СМИ всегда играли большую роль в России. Он также поздравил лауреатов премии с прошедшим Днем российской печати.





«Когда происходят военные действия, специальная военная операция, роль СМИ становится просто критической. Журналисты с передовой ведут свои репортажи, рискуя жизнью, донося до наших граждан, что там происходит», — приводит «Вечерняя Москва» слова Собянина.