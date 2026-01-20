Собянин вручил награды лауреатам столичной премии в области журналистики
Столичный мэр Сергей Собянин вручил награды лауреатам премии Москвы в области журналистики. В числе награжденных оказались и сотрудники «Вечерней Москвы».
Глава города подчеркнул, что СМИ всегда играли большую роль в России. Он также поздравил лауреатов премии с прошедшим Днем российской печати.
«Когда происходят военные действия, специальная военная операция, роль СМИ становится просто критической. Журналисты с передовой ведут свои репортажи, рискуя жизнью, донося до наших граждан, что там происходит», — приводит «Вечерняя Москва» слова Собянина.
По его словам, Москва старается формировать событийные сюжеты, исходя из жизни жителей города, в том числе по вопросам транспорта, развития городского хозяйства, строительства новых станций метро, программы реновации, новых учреждений здравоохранения и образования.
Собянин выразил благодарность представителям СМИ за сотрудничество и профессиональную самоотверженную деятельность.
Так, журналисты «Вечерней Москвы» были удостоены премии Москвы в области журналистики за плодотворную журналистскую деятельность и оперативное освещение хода российской спецоперации на Украине.