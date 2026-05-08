Посол России Дарчиев отметил вклад союзников в разгром гитлеровской Германии
Красная Армия в боевом братстве с американскими, британскими и другими союзниками остановила немецкую военную машину и освободила Европу от нацизма. Об этом на торжественном приеме в Вашингтоне по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.
В обращении к гостям дипломат отметил, что 9 Мая — это светлый праздник не только для России и стран бывшего Советского Союза, отстоявших свободу и независимость, но и для всех, кто в современном мире не приемлет нацизм и чтит подвиг Красной армии. Среди участников мероприятия присутствовали представители иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Вашингтоне, соотечественники, американские эксперты и общественники, должностные лица администрации США, а также советские и американские ветераны.
Посол напомнил, что Великая Победа спасла человечество от истребления по изуверским планам немецких нацистов и японских милитаристов. Он подчеркнул, что почти 27 миллионов советских людей, из которых 17 миллионов — мирные жители, отдали свои жизни во имя будущих поколений и свободы европейского континента.
