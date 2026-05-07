Свыше 850 домов культуры и библиотек Подмосковья отпразднуют День Победы

оригинал

Более 850 культурно-досуговых учреждений Подмосковья проведут тематические мероприятия ко Дню Победы. Всего их подготовлено свыше 4000, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Посетителей ждут патриотические акции, концерты, выставки изобразительного и прикладного искусства, встречи с ветеранами, мастер-классы, кинопоказы, спектакли и многое другое.

«Среди самых ярких мероприятий – праздничный концерт «Война. Победа. Память» в ДК «Сатурн» в Раменском; концерт-презентация «Победный май» в ДК «Коломна»; большая концертная программа «Пусть гремит, не смолкая, в честь Победы салют!» в ДК «Цементник» Воскресенска; театрализованный концерт «Вальс Победы» в Доме культуры Жуковского», – рассказали в министерстве.

