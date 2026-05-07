Свыше 850 домов культуры и библиотек Подмосковья отпразднуют День Победы
Более 850 культурно-досуговых учреждений Подмосковья проведут тематические мероприятия ко Дню Победы. Всего их подготовлено свыше 4000, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Посетителей ждут патриотические акции, концерты, выставки изобразительного и прикладного искусства, встречи с ветеранами, мастер-классы, кинопоказы, спектакли и многое другое.
«Среди самых ярких мероприятий – праздничный концерт «Война. Победа. Память» в ДК «Сатурн» в Раменском; концерт-презентация «Победный май» в ДК «Коломна»; большая концертная программа «Пусть гремит, не смолкая, в честь Победы салют!» в ДК «Цементник» Воскресенска; театрализованный концерт «Вальс Победы» в Доме культуры Жуковского», – рассказали в министерстве.
Библиотеки подготовили для читателей к 81-й годовщине Победы марафон «Мост памяти: от сердца к сердцу». Более чем в 600 библиотеках проведут 2500 мероприятий – виртуальные выставки «Бессмертный полк в моей библиотеке», встречи с участниками спецоперации, ветеранами боевых действий и тружениками тыла.
Будут организованы лекции и экспозиции о трудовом подвиге жителей Подмосковья, героях Битвы за Москву, чтение фронтовых писем, выставки детских рисунков о Победе.
Подробную информацию об этих и других мероприятиях можно найти в приложениях «МОё Подмосковье. Библиотеки» и «МОё Подмосковье. ДК».