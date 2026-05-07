Работники Мособлпожспаса присоединились к акции «Бессмертный полк»

07 мая 2026, 22:35

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники пожарно-спасательных подразделений Мособлпожспаса из Коломны, Зарайска и Луховиц в преддверии Дня Победы приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.





Акция объединяет всех, кто хочет сохранить память о родных и близких – участниках Великой Отечественной войны, выразить благодарность поколению победителей и вспомнить семейную историю.

«Работники подразделений разместили на служебных автомобилях фотографии своих родственников-фронтовиков, которые не жалели жизни за мир и свободу. Важнейшая задача каждого гражданина – сохранение памяти о наших героях и любви. Участников акции объединяет одно – благодарность тем, кто сражался за Родину», – подчеркнул начальник территориального управления Мособлпожспаса №11 Виталий Шестаков.