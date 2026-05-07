Минобороны России: перемирие ВС РФ с Украиной продлится до 10 мая

07 мая 2026, 22:33

В Минобороны России заявили, что все группировки российских войск в зоне проведения спецоперации полностью прекратят огонь на время перемирия, объявленного Москвой. Ранее в ведомстве сообщили, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина с 00:00 8 мая по 10 мая в честь празднования Дня Победы объявляется перемирие с украинской стороной.