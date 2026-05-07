Минобороны России: перемирие ВС РФ с Украиной продлится до 10 мая
В Минобороны России заявили, что все группировки российских войск в зоне проведения спецоперации полностью прекратят огонь на время перемирия, объявленного Москвой. Ранее в ведомстве сообщили, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина с 00:00 8 мая по 10 мая в честь празднования Дня Победы объявляется перемирие с украинской стороной.
29 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил о готовности объявить перемирие с Украиной на период празднования Дня Победы 9 Мая. Американский лидер активно поддержал эту инициативу, подчеркнув, что праздник символизирует общую победу над нацизмом во Второй мировой войне.
По словам Ушакова, Трамп также позитивно оценил недавнее пасхальное перемирие между Россией и Украиной. В свою очередь, Путин проинформировал собеседника о продолжающихся, по данным Москвы, терактах киевского режима против мирного населения и ударах по гражданской инфраструктуре.
До этого Владимир Зеленский ответил Путину на предложенное перемирие 9 мая.
