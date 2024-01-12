Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами по Йемену

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Российская Федерация запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену. Об этом сообщает Telegram-канал МИД России со ссылкой на постоянное представительство РФ при Организации Объединённых Наций.
В свою очередь, член политбюро хуситского движения «Ансар Аллах» Али аль-Кухум сообщил, что повстанцы в ответ атаковали американские и британские корабли в Красном море, и один из кораблей США им даже удалось потопить. Также, по его словам, атакованы военные базы США и Великобритании и связанные с ними объекты на Ближнем Востоке.
Напомним, что в ночь на 12 января США и Великобритания начали военную операцию против объектов движения «Ансар Аллах» в Йемене. Как отметили в Пентагоне, было атаковано около 10 объектов хуситов, в первую очередь — центры производства дронов и склады оружия. Авиаудары, в частности, наносились по главному портовому городу страны Ходейда на побережье Красного моря, а также столице Йемена Сане. В свою очередь, йеменские ВС после американских авиаударов начали массовый запуск ракет класса «земля-земля» по американским военным кораблям.
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