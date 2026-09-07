Посол Вьетнама назвал самые востребованные в России товары из страны
Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой рассказал, что российские покупатели активно выбирают вьетнамский кофе, морепродукты, овощи, кешью, перец, текстиль и другую потребительскую продукцию. Об этом пишет РИА Новости.
Россия, в свою очередь, поставляет на вьетнамский рынок уголь, минеральные удобрения, химические товары, сырье для выпуска пластмасс и металлы.
По оценке дипломата, к концу 2026 года взаимная торговля двух стран способна достигнуть 5 млрд долларов. За январь—июль ее объем вырос на 12%.
Кхой считает, что положительный темп удастся поддержать до конца года. Он назвал развитие взаимных инвестиций одним из ключевых направлений сотрудничества Москвы и Ханоя. Расширение деловых контактов, по его словам, поможет увеличить перечень товаров во взаимных поставках.
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