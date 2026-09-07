Посол Вьетнама назвал самые востребованные в России товары из страны

07 сентября 2026, 12:43

Посол Кхой: Вьетнам поставляет в РФ кофе, морепродукты, овощи, орехи и текстиль

Фото: iStock/a-poselenov

Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой рассказал, что российские покупатели активно выбирают вьетнамский кофе, морепродукты, овощи, кешью, перец, текстиль и другую потребительскую продукцию. Об этом пишет РИА Новости.