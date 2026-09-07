«Просто выпил»: Нарколог раскрыла, почему близкие годами терпят агрессию зависимых
Психиатр Касперович: зависимость одного человека меняет жизнь всей семьи
Психиатр-нарколог Мария Касперович объяснила, почему родственники годами терпят зависимых. Она отметила, что близкие говорят: «Он хороший, просто выпил». После скандалов следуют извинения, несколько спокойных дней — и цикл повторяется.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что родственники живут от одного «светлого периода» до другого.
«Несколько спокойных дней воспринимаются как доказательство изменений. Именно эта надежда удерживает людей в разрушительных отношениях годами», — заявила Касперович.Психолог добавила, что родные воспринимают агрессию как временное состояние, отделяя человека от алкоголя. После срыва зависимый искренне кается и проявляет заботу. Родственники верят, но без лечения цикл не разрывается.
По словам нарколога, желание измениться без терапии не работает — обещания остаются словами. Близкие подстраивают жизнь под болезнь: контролируют настроение, отменяют планы, думают только о том, выпьет ли человек сегодня.
Врач заявила, что это уже созависимость. Тревожный сигнал — когда родня оправдывает поведение чаще самого зависимого. Если они говорят «он устал» или «это в опьянении», то уже защищают не человека, а болезнь.