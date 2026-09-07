«Просто выпил»: Нарколог раскрыла, почему близкие годами терпят агрессию зависимых

07 сентября 2026, 12:25

Психиатр Касперович: зависимость одного человека меняет жизнь всей семьи

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

Психиатр-нарколог Мария Касперович объяснила, почему родственники годами терпят зависимых. Она отметила, что близкие говорят: «Он хороший, просто выпил». После скандалов следуют извинения, несколько спокойных дней — и цикл повторяется.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что родственники живут от одного «светлого периода» до другого.

«Несколько спокойных дней воспринимаются как доказательство изменений. Именно эта надежда удерживает людей в разрушительных отношениях годами», — заявила Касперович.