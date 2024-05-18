Посольства Индии и Пакистана в Киргизии призвали своих граждан быть осторожными

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Посольства Индии и Пакистана в Киргизии призвали соотечественников быть осторожными после произошедших в Бишкеке беспорядков. Соответствующие сообщения размещены на сайтах индийского и пакистанского диппредставительств.
Напомним, что в ночь на 18 мая в киргизской столице произошли столкновения между жителями города и проживающими в нём студентами из Индии и Пакистана. В результате этого инцидента в больницы обратились 29 человек, двое из которых были госпитализированы. Правоохранительные органы взяли под усиленную охрану общежития, где проживают иностранные студенты.
В посольствах отметили, что несколько общежитий медицинских вузов Бишкека и частные резиденции иностранных студентов подверглись нападению. В этих общежитиях проживают граждане Индии, Пакистана и Бангладеш.
Студентам рекомендовали не покидать общежития без крайней необходимости и в случае возникновения проблем обращаться в диппредставительства.
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В посольствах отметили, что несколько общежитий медицинских вузов Бишкека и частные резиденции иностранных студентов подверглись нападению. В этих общежитиях проживают граждане Индии, Пакистана и Бангладеш.
Студентам рекомендовали не покидать общежития без крайней необходимости и в случае возникновения проблем обращаться в диппредставительства.
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Анастасия Чинкова