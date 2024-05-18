Минздрав Киргизии назвал число пострадавших в результате беспорядков в Бишкеке

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Минздрав Киргизии сообщил, что после ночных беспорядков в Бишкеке за медицинской помощью обратились 29 человек. Об этом пишет «Интерфакс».
Согласно информации источника, пятнадцать человек были доставлены в городскую больницу и Национальный госпиталь, остальным пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия. В медицинском ведомстве отметили, что в медучреждении находятся два пациента с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. В настоящее время их состояние оценивается как относительно удовлетворительное.
Напомним, более тысячи человек собрались на стихийный митинг в районе хостела на пересечении улиц Фрунзе и 7 апреля в Бишкеке, где произошла массовая драка. Протестовавшие требовали осуществить правосудие после драки. Задержаны оказались 10 человек, в том числе и иностранные граждане.
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