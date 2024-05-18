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Минздрав Киргизии назвал число пострадавших в результате беспорядков в Бишкеке

Минздрав Киргизии сообщил о 29 пострадавших после беспорядков в центре Бишкека
18 мая 2024, 12:21
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

Минздрав Киргизии сообщил, что после ночных беспорядков в Бишкеке за медицинской помощью обратились 29 человек. Об этом пишет «Интерфакс».


Согласно информации источника, пятнадцать человек были доставлены в городскую больницу и Национальный госпиталь, остальным пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия. В медицинском ведомстве отметили, что в медучреждении находятся два пациента с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. В настоящее время их состояние оценивается как относительно удовлетворительное.

Напомним, более тысячи человек собрались на стихийный митинг в районе хостела на пересечении улиц Фрунзе и 7 апреля в Бишкеке, где произошла массовая драка. Протестовавшие требовали осуществить правосудие после драки. Задержаны оказались 10 человек, в том числе и иностранные граждане.

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Нефтяной танкер загорелся после ракетного удара хуситов
Reuters: нефтяной танкер загорелся после ракетного удара у берегов Йемена
18 мая 2024, 12:02

Фото: iStock/1971yes

На борту нефтяного танкера с флагом Панамы вспыхнул пожар после ракетного удара у берегов йеменского города Моха. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.
Отмечается, что фирма получила радиосообщение с борта танкера, перевозящего сырую нефть. Он подвергся нападению в порядка 18,5 километрах к юго-западу от города Мохи в Йемене. Ракета ударила прямо по судну, после чего на нём вспыхнул пожар.

Напомним, что правящее на севере Йемена движение хуситов, контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, заявило о своей поддержке Палестины. В связи с этим, оно атакует любые корабли, связанные с Израилем. Хуситы призвали другие страны отозвать свои корабли и не следовать по Красному морю. При этом, как заявили в Йемене, суда других стран они не трогают. На фоне атак в Красном море многие компании приостановили свои перевозки по данному маршруту.

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#ракетный удар
#йемен
#хуситы
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В Москве мужчина напал на сотрудницу банка и ударил её по голове
На юго-востоке Москвы мужчина напал на сотрудницу банка и ударил её по голове
18 мая 2024, 11:12

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Мужчина зашёл в отделением кредитной организации в Москве, напал на сотрудницу, ударил её по голове и прошёл в помещение кассы. Об этом сообщает столичная прокуратура в своём Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошёл рано утром в субботу в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы.
После произошёдшего Кузьминская межрайонная прокуратура приступила к координированию работы правоохранительных органов, контролю за принятием процессуального решения о возбуждении уголовного дела, а также установлению всех обстоятельств случившегося и личности напавшего.

В распоряжении прокуратуры имеется запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах не видно лица мужчины, поскольку он был в капюшоне. После установления его личности последует задержание.

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#нападение
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#москва
#прокуратура
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Депутат Хинштейн сообщил о задержании советника губернатора Самарской области
18 мая 2024, 10:45

Фото: iStock/zoka74

В Самарской области по подозрению в мошенничестве задержана советник губернатора Ольга Михеева. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Согласно данным следствия, Михеева незаконно занимала в Институте регионального развития сразу несколько должностей — гендиректора и директора по стратегическому развитию. Уточняется, что она получала зарплату и премии за работу, которую фактически не выполняла.

Первоначальный ущерб оценен почти в 1,4 миллиона рублей. Дома у фигурантки дела был проведен обыск.

Отмечается, что Михеева задержана на 48 часов. Правоохранительные органы намерены ходатайствовать перед судом о ее аресте.

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Появились кадры с места убийства 8-летней девочки, похищенной в Ростовской области
СК РФ опубликовал видео с места, где нашли убитую 8-летнюю девочку под Ростовом
18 мая 2024, 10:09

Фото: iStock/zoka74

Кадры с места гибели похищенной и убитой восьмилетней девочки в Ростовской области опубликовали в Telegram-канале Следственного комитета России.
Тело девочки обнаружили в лесополосе недалеко от станицы, где она жила. На видео заметно место преступления, которое освещено прожекторами.

Вокруг него много высокой травы, которая на одном из участков примята. Судя по всему, здесь и был найден труп ребенка. Уточняется, что преступник уже дал признательные показания.

Напомним, 25-летний Руслан Ш. ехал на эвакуаторе в районе станицы Ольгинской, когда увидел восьмилетнюю Машу, идущую из магазина. Он заманил девочку в машину и отвез ее в поле за поселком, где жестоко убил.

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#убийство
#ск рф
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В Москве соседи помогли полиции поймать педофила
18 мая 2024, 10:02

Фото: iStock/BrianAJackson

Жители столичного ЖК помогли полиции установить и поймать местного педофила, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, странного мужчину заметили жители жилого комплекса «Коммунарка».

Сперва в чат ЖК написала взволнованная мать, которая рассказала, что взрослый мужчина приставал к её 9-летней дочери. Девочка испугалась и закричала, чем спугнула злоумышленника. К беседе подключилась ещё одна женщина, которая сообщила, что неадекватный мужчина приставал и к её 8-летней дочери.

Позже выяснилось, что педофил решил переключиться на совершеннолетних местных жительниц — он ущипнул за бедро женщину, которая гуляла с коляской.

По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Соседи вызвали полицию — правоохранители быстро нашли и схватили подозреваемого.

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#педофилия
#москва
#полиция
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Приревновала и смыла пенис в унитаз: Бразильянка расправилась с мужем за измену
Бразильянка отрезала пенис мужу, изменившему ей с 15-летней племянницей
18 мая 2024, 08:19

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Бразилии вынесли приговор женщине, которая в порыве ревности отрезала пенис своему супругу, об этом сообщает The Mirror.
По информации СМИ, в декабре 2023 года 34-летняя жительница Бразилии Дайана Сантос Фариас узнала, что её супруг изменил ей с 15-летней племянницей. В СМИ подчеркнули, что возраст сексуального согласия в стране начинается с 14 лет, поэтому за совращение малолетней тюрьма мужчине не грозила.

Однако, обманутая женщина решила наказать его иначе.

Во время интимной близости Сантос Фариас предложила мужу связать его, а когда он согласился — отрезала половой орган. Пенис женщина попыталась смыть в унитаз, чтобы его не смогли пришить обратно.

В ходе судебных прений муж заявил, что его супруга — лучшая женщина на свете, и он сам виноват в случившемся.

Тем не менее, суд приговорил ревнивую жену к пяти годам лишения свободы.

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#бразилия
#секс
#суд
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В Бишкеке прекратились акции протеста против иностранцев
МВД Киргизии: ситуация в Бишкеке стабилизировалась, акции протеста прекратились
18 мая 2024, 08:16

Фото: iStock/z1b

Министерство внутренних дел Киргизии сообщило о стабилизации ситуации в Бишкеке после стихийного митинга в городе. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
В МВД отметили, что ситуация находится под абсолютным контролем полицейских. Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов осуществили патрулирование улиц.

На данный момент с участниками митинга проводится разъяснительная работа.

Напомним, более тысячи человек собрались на стихийный митинг в районе хостела на пересечении улиц Фрунзе и 7 апреля в Бишкеке, где произошла массовая драка. Протестовавшие требовали осуществить правосудие после драки. Задержаны оказались 10 человек, в том числе и иностранные граждане.

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#драка
#мвд
#работа
#человек
#митинг
#сотрудники
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Напился и убил семерых сослуживцев: Российскому военному грозит пожизненное заключение
Сержанту Лобовикову, который бросил гранату в сослуживцев, вынесли приговор
18 мая 2024, 07:54

Фото: iStock/Sinenkiy

Суд в Москве вынес обвинительный приговор бывшему командиру взвода сержанту Дмитрию Лобовикову, об этом сообщает «КоммерсантЪ».
Как удалось установить, 14 января 2023 года, после празднования старого Нового года, сержант Лобовиков ворвался в казарму к спящим военным, выдернул кольцо из гранаты РГД-5 и предложил одному из подчинённых вставить кольцо назад. Подчинённый ответил Лобовикову, что не знает, как это сделать. Тогда сержант вышел в коридор и швырнул гранату в соседнюю комнату. От взрыва и пожара погибли семь человек.

Отмечается, что преступление Лобовиков совершил в состоянии алкогольного обвинения.

17 мая 2024 присяжные Второго Западного окружного военного суда Лобовикова виновным. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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#суд
#убийство
#граната
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Военные Израиля обнаружили тело 23-летней Шани Лук и еще двух заложников ХАМАС
18 мая 2024, 07:08

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Израильские военные обнаружили тела трех граждан, которые были захвачены ХАМАС в октябре 2023 года во время музыкального фестиваля «Нова». Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
Уточняется, что 23-летняя Шани Лук, 28-летний Амит Бускил и 57-летний Ицик Гелентер были убиты в тот же день, когда их захватили боевики ХАМАС, после чего тела доставили в Газу. Раскрыть это дело удалось с помощью данных, полученных в процессе допросов задержанных террористов, а также благодаря успешной работе разведывательного управления ЦАХАЛа.

Студентка ФРГ с двойным гражданством (Германия и Израиль) Шани Лук была на фестивале, который проходил в честь праздника урожая Суккот недалеко от населенного пункта, находящегося рядом с границей с сектором Газа. В день фестиваля произошло нападение террористов ХАМАС.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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