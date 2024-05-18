Более тысячи человек собрались возле хостела в Бишкеке после массовой драки

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Более 1000 человек собрались возле общежития в Бишкеке, где произошла массовая драка, полиция задерживает участников происшествия, сообщает агентство 24.kg в Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошел на пересечении улиц Фрунзе и 7 апреля. Толпа попыталась прорвать оцепление. Полиция задержала около 10 человек, в том числе трех иностранцев.
В МВД Киргизии подчеркнули, что ситуация находится под контролем. Правоохранительные органы патрулируют улицы в усиленном режиме.
Ранее на Кубани толпа молодых людей избила участников специальной военной операции (СВО). Драка была заснята на видео.
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В МВД Киргизии подчеркнули, что ситуация находится под контролем. Правоохранительные органы патрулируют улицы в усиленном режиме.
Ранее на Кубани толпа молодых людей избила участников специальной военной операции (СВО). Драка была заснята на видео.
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Александр Климов