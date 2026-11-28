28 ноября 2026, 13:01

Россиянам рекомендуют отказаться от купания в реках Таиланда из-за мышьяка

Фото: Istock/SawitreeLyaon

В реках Таиланда нашли мышьяк — российским туристам советуют не купаться в некоторых водоёмах и не есть заражённую рыбу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.