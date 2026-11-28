Посольство РФ предупредило россиян о смертельной опасности в реках Таиланда
В реках Таиланда нашли мышьяк — российским туристам советуют не купаться в некоторых водоёмах и не есть заражённую рыбу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Загрязнение рек на севере страны фиксируют с начала 2025 года. Хуже всего ситуация в провинциях Чианграй и Чиангмай. В отдельных водоёмах концентрация мышьяка превышает норму в 28 раз.
В реках гибнет рыба, токсин нашли в креветках, моллюсках, растениях и в организмах десятков местных жителей. Посольство России в Таиланде рекомендует пить только обработанную воду, не купаться в водоёмах с предупреждениями и не есть рыбу из потенциально загрязнённых рек.
Отравление мышьяком приводит к судорогам, поражению печени и почек, а в тяжёлых случаях — к смерти. Предположительно, источник загрязнения — горнодобывающие предприятия в соседней Мьянме на неподконтрольной правительству территории.
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