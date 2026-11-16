В Таиланде арестовали россиянина, снимавшего деньги в банке
В Паттайе арестовали 20-летнего гражданина России, снимавшего деньги в банке. Молодого человека заподозрили в причастности к транснациональной мошеннической сети, сообщает издание The Pattaya News.
По его информации, все произошло 12 ноября. В местный участок поступил сигнал об иностранцах, координирующих обналичивание крупных сумм в городе. Полицейские вышли на россиянина по имени Дмитрий, снявшего 40 тысяч бат (примерно 97 тысяч рублей), и забрали его для разбирательства.
У задержанного изъяли деньги и iPhone. Как отмечают правоохранители, в телефоне обнаружились контакты и инструкции, указывающие на его связь с аферистами. Россиянину вменяют соучастие в мошеннической схеме.
Ранее сообщалось, что в Таиланде россиян приговорили к пожизненному за убийство бизнесмена.
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