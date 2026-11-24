24 ноября 2026, 21:23

Фото: Istock/Darwin Brandis

В Таиланде полиция задержала гражданина России по подозрению в организации подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщает Naewna.





Правоохранители нашли оборудование и ёмкости с химическими веществами в жилье россиянина в районе Бангламунг провинции Чонбури. Дом огораживала чёрная защитная сетка.

«Внутри дома были обнаружены инструменты, оборудование и ёмкости с химическими веществами, предположительно использовавшимися для производства мефедрона», — пишет издание.