Посольство РФ в Киргизии поддерживает связь с сыном альпинистки Наговициной

26 августа 2025, 16:20

Фото: iStock/Natalia Kan

Посольство РФ в Киргизии с самого начала поддерживает контакт с сыном альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на пике Победы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.





По данным издания, российское посольство связалось с МЧС для организации спасательной операции альпинистки сразу, как стало известно о трагедии.





«Посольство с самого начала находится в непосредственном контакте с сыном Натальи», — отметили в ведомстве.

«Прилетели профессионалы-лётчики, которые были выписаны из Италии. Но когда они полетели на вертолёте в ту зону, в той зоне погоды не было. До этого пригласили парня с дроном, чтобы он ещё прозондировал, но там возможности не было», — рассказал Карыпбеков.