Посольство РФ в Киргизии поддерживает связь с сыном альпинистки Наговициной
Посольство РФ в Киргизии с самого начала поддерживает контакт с сыном альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на пике Победы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.
По данным издания, российское посольство связалось с МЧС для организации спасательной операции альпинистки сразу, как стало известно о трагедии.
«Посольство с самого начала находится в непосредственном контакте с сыном Натальи», — отметили в ведомстве.На сегодняшний день работы по спасению российской альпинистки остановлены.
В свою очередь вице-президент Федерации альпинизма и спортивного лазания Кыргызской Республики (ФАСЛ КР) Илим Карыпбеков рассказал «Москве 24», что спасательную операцию Наговициной прекратили из-за нестабильных погодных условий, которые не позволяют поднять в воздух вертолёт.
«Прилетели профессионалы-лётчики, которые были выписаны из Италии. Но когда они полетели на вертолёте в ту зону, в той зоне погоды не было. До этого пригласили парня с дроном, чтобы он ещё прозондировал, но там возможности не было», — рассказал Карыпбеков.
Он добавил, что в ближайшую неделю улучшения погодных условий не ожидается, поэтому спасательную группу распустили. Считается, что выжить она не смогла.
Карыпбеков уточнил, что до места, где находится Наговицина, теперь уже доберутся только на следующий сезон.