Бастрыкин отреагировал на просьбу сына пропавшей альпинистки о ее спасении

Бастрыкин поручил оказать содействие в спасении альпинистки Наговициной
Александр Бастрыкин (Фото: www.kremlin.ru)

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил оказать содействие в спасении альпинистки Натальи Наговициной. Об этом проинформировали в пресс-службе Информационного центра СК РФ.



Бастрыкин сообщил, что ознакомился с обращением сына альпинистки Михаила, который попросил провести аэровидеосъемку в районе Пика Победы в целях подтверждения факта того, что его мать жива.

Глава Следственного комитета РФ дал указание связаться с МЧС России и наладить сотрудничество для проведения необходимых мероприятий по выяснению всех обстоятельств произошедшего и оказанию помощи спортсменке.

Напомним, Наталья Наговицына находится на пике Победы с 12 августа — она сломала ногу во время спуска. Спасательная операция с использованием вертолета Министерства обороны Киргизии не увенчалась успехом: из-за неблагоприятных погодных условий и турбулентности вертолет совершил аварийную посадку, в результате чего экипаж и пассажиры получили ранения. Последующие попытки эвакуации также были отложены из-за неблагоприятных метеоусловий.

