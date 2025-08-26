Захарова: МИД и посольство России с первого дня пытались спасти Наговицину
Посольство в Киргизии совместно с МИД РФ с первого дня делали все для спасения альпинистки Натальи Наговициной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
Захарова отметила, что дипломаты поддерживали контакт с родственниками спортсменки.
Ранее стало известно, что Александр Бастрыкин отреагировал на просьбу сына пропавшей альпинистки Михаила о ее спасении. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, с 12 августа Наталья Наговицына оказалась в сложной ситуации на пике Победы из-за травмы ноги. Попытки спасти ее с помощью вертолета Министерства обороны Киргизии не увенчались успехом из-за плохих погодных условий.
Читайте также: