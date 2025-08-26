Достижения.рф

Захарова: МИД и посольство России с первого дня пытались спасти Наговицину

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Посольство в Киргизии совместно с МИД РФ с первого дня делали все для спасения альпинистки Натальи Наговициной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.



Захарова отметила, что дипломаты поддерживали контакт с родственниками спортсменки.

Ранее стало известно, что Александр Бастрыкин отреагировал на просьбу сына пропавшей альпинистки Михаила о ее спасении. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, с 12 августа Наталья Наговицына оказалась в сложной ситуации на пике Победы из-за травмы ноги. Попытки спасти ее с помощью вертолета Министерства обороны Киргизии не увенчались успехом из-за плохих погодных условий.

Читайте также:

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0