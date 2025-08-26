Захарова: МИД и посольство России с первого дня пытались спасти Наговицину

26 августа 2025, 13:15

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Посольство в Киргизии совместно с МИД РФ с первого дня делали все для спасения альпинистки Натальи Наговициной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.