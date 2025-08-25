Спасатели не могут объявить погибшей российскую альпинистку Наговицину
Спасатели в Киргизии знают точное местонахождение российской альпинистки Натальи Наговициной, которая с 12 августа находится на высоте около 7200 метров на пике Победы. Из-за перелома ноги она не может самостоятельно покинуть опасную площадку, сообщает ТАСС.
Начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков заявил, что спасатели знают, где лежит россиянка. Однако добраться до неё нельзя. Также неизвестно, в каком состоянии она может находиться, поскольку врачи её не осматривали.
При этом специалист отметил, что шансы на выживание в условиях высокогорья практически отсутствуют. Несмотря на это, спасатели не могут официально признать альпинистку погибшей.
Греков добавил, что существует высокая вероятность того, что тело Наговициной навсегда останется в горах.
Читайте также: