Спасатели не могут объявить погибшей российскую альпинистку Наговицину

25 августа 2025, 17:58

Фото: iStock/Chalabala

Спасатели в Киргизии знают точное местонахождение российской альпинистки Натальи Наговициной, которая с 12 августа находится на высоте около 7200 метров на пике Победы. Из-за перелома ноги она не может самостоятельно покинуть опасную площадку, сообщает ТАСС.