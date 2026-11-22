На юге Нигерии затонуло пассажирское судно, жертвами стали не менее 26 человек
На юге Нигерии затонуло пассажирское судно, жертвами стали не менее 26 человек. Об этом пишет газета Vanguard со ссылкой на источник, близкий к местным властям.
Отмечается, что в пятницу лодка с людьми следовала на похороны, однако затонула на середине пути из-за механической неисправности. Переполненное судно оказалось старым и непригодным к использованию. Кроме того, выяснилось, что пассажирам, которые находились внутри, не выдали спасательные жилеты.
Сначала правоохранители сообщали о четырёх погибших и 24 спасённых, однако к вечеру субботы морская полиция и водолазы обнаружили ещё 22 тела. Всем выжившим понадобилась медицинская помощь. Уточняется, что поисковая операция продолжится в воскресенье.
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