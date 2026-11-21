21 ноября 2026, 23:01

Сестра Нюши идёт на поправку — певица предложила ей помощь психолога

Нюша (Фото: Instagram* / @nyusha_nyusha)

Нюша поделилась новостями о состоянии своей сестры. По словам певицы, сейчас спортсменка находится в больничной палате. Об этом сообщает StarHit.





Однако её самочувствие улучшилось. Семья с облегчением восприняла эту новость. Артистка понимает, что сестре потребуется время на восстановление, и старается поддерживать её. В частности, Нюша предложила ей обратиться к психологу, чтобы получить необходимую эмоциональную помощь в предстоящий период.





«Она сейчас находится в палате. Если честно, всей семьёй выдохнули, ей действительно уже получше. Мы немного об этом говорили, она сейчас не совсем в том состоянии. Я понимаю, что ей надо дать время. Я предлагаю ей помощь психолога, чтобы она пообщалась, потому что определённый период ей предстоит ещё прожить», — рассказала певица на «Яндекс Распаковке».