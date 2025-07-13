Посольство России в Париже направило в Москву письмо графа Шереметева
Посольство России во Франции передало в Москву письмо от графа Петра Шереметева, адресованное президенту Владимиру Путину, с просьбой о содействии в возвращении в РФ. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.
Согласно информации ведомства, письмо уже направлено в российскую столицу для рассмотрения. Уточняется, что Шереметев также выразил желание перевезти в Россию свое имущество и коллекции.
В письме говорится, что Петр Шереметев желает исполнить последнюю волю своего отца и вернуться в РФ, чтобы «провести здесь остаток дней и упокоиться в земле предков».
Стоит отметить, что 93-летний Шереметев в течение длительного времени возглавлял Русскую консерваторию имени С. Рахманинова в Париже.
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