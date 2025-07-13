Посольство России в Париже направило в Москву письмо графа Шереметева

13 июля 2025, 08:00

Петр Шереметев (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Посольство России во Франции передало в Москву письмо от графа Петра Шереметева, адресованное президенту Владимиру Путину, с просьбой о содействии в возвращении в РФ. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.