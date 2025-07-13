«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пришедшего в Москву циклона
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковые снимки циклона, который принес в Москву сильные дожди и град. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале корпорации.
Снимки были получены с российских метеорологических спутников «Электро-Л» и «Арктика-М». Они наглядно демонстрируют масштаб атмосферного явления, наблюдавшегося из космоса. Напомним, что в субботу вечером юго-восток столицы накрыли ливень и гроза.
«Жара, дождь и град в Москве — спутники «Роскосмоса» показали как циклон выглядит из космоса», — подписали в пресс-службе «Роскосмоса».Как ранее информировал комплекс городского хозяйства Москвы, 12 июля в центре города выпало почти 25% от месячной нормы осадков. Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали пасмурную и дождливую погоду на выходных в Москве. 13 июля в столице будет пасмурно и дождливо. При этом днем температура поднимется до +30 градусов, а ночью будет +22…+23 градуса.
Также «Радио 1» передавало, что более 22 тысяч жителей Новгородской области в 477 населенных пунктах остались без электроснабжения из-за непогоды.