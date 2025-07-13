«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пришедшего в Москву циклона

13 июля 2025, 02:45

Фото: iStock/Simon Shepheard

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковые снимки циклона, который принес в Москву сильные дожди и град. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале корпорации.





Снимки были получены с российских метеорологических спутников «Электро-Л» и «Арктика-М». Они наглядно демонстрируют масштаб атмосферного явления, наблюдавшегося из космоса. Напомним, что в субботу вечером юго-восток столицы накрыли ливень и гроза.





«Жара, дождь и град в Москве — спутники «Роскосмоса» показали как циклон выглядит из космоса», — подписали в пресс-службе «Роскосмоса».