В Госдуме дали совет, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жаркую погоду

Депутат Колунов: Для уменьшения счета за оплату ЖКХ стоит оптимизировать кондиционеры
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Россиянам в период аномальной жары рекомендуется устанавливать кондиционеры на температуру 24–26 градусов для сокращения расходов на ЖКХ. Такой режим обеспечивает комфорт и одновременно снижает потребление электроэнергии. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.



По словам парламентария, оптимизация работы климатической техники — ключевой способ экономии. Помимо выбора указанного температурного диапазона, он рекомендует использовать функции таймера и автоматического поддержания температуры, чтобы устройство включалось только при превышении заданного уровня.

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Также стоит задуматься об улучшении теплоизоляции в своем доме: тогда прохлада будет оставаться в помещении, а жара не сможет проникнуть извне.

«Утеплите окна и двери, чтобы снизить проникновение тепла с улицы и сохранить прохладу внутри. А еще советую рационально использовать бытовую технику, готовить, стирать и так далее в утренние или вечерние часы, чтобы не нагревать дом в жару», — добавил Колунов.
Дополнительные меры для экономии включают использование естественных методов охлаждения: проветривание помещений ранним утром и поздним вечером, закрытие штор/жалюзи днем для блокировки солнечного тепла, размещение высоких растений у окон.

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Мария Моисеева

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