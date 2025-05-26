Посольство: российских моряков из экипажа танкера Seven Pearls эвакуировали

Фото: istockphoto/znm
Российских моряков из экипажа танкера Seven Pearls эвакуировали, они покинули Йемен, пишет ТАСС со ссылкой на представителя посольства России в Йемене. По словам дипломата, находившиеся на борту судна россияне вылетели в Амман из Саны в воскресенье, 25 мая. Само судно находится в территориальных водах Йемена, добавил представитель российской дипмиссии.
Перед этим временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров говорил, что одного из трех пострадавших российских моряков госпитализировали в столице Сане, контролируемой мятежниками. Позже всех их переправили в Москву.
В конце апреля глава МИД в правительстве, сформированном хуситами, Джамаль Амир говорил, что три российских моряка из экипажа Seven Pearls ранены в результате ударов США по порту Рас-Иса, обеспечивающему основную часть импорта топлива повстанцам.
Читайте также:
В Кемерове дети продолжают игры на берегу Томи после того, как ребенка унесло течением
Ученые из США сняли «скопление душ» в космосе с помощью спецтехники
Учёные обнаружили над Солнцем огненную «птицу», в 10 раз превышающую размеры Земли – фото
В конце апреля глава МИД в правительстве, сформированном хуситами, Джамаль Амир говорил, что три российских моряка из экипажа Seven Pearls ранены в результате ударов США по порту Рас-Иса, обеспечивающему основную часть импорта топлива повстанцам.
Читайте также:
В Кемерове дети продолжают игры на берегу Томи после того, как ребенка унесло течением
Ученые из США сняли «скопление душ» в космосе с помощью спецтехники
Учёные обнаружили над Солнцем огненную «птицу», в 10 раз превышающую размеры Земли – фото
Никита Кротов