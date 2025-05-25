Учёные обнаружили над Солнцем огненную «птицу», в 10 раз превышающую размеры Земли – фото

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Учёные обнаружили оптический объект над Солнцем, напоминающий птицу, который больше Земли более чем в 10 раз. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своём Telegram-канале.
В материале сказано, что загадочный снимок поступил накануне с одного из телескопов LASCO. На изображении видна «птица» или некий «летательный аппарат» с пламенным следом.
Размер крыла этой «птицы» составляет около 150 тысяч километров, а значит объект более чем в 10 раз превышает размеры Земли. Он находился на высоте около двух миллионов километров над Солнцем.
В Лаборатории отметили, что такие изображения со структурами с плазменным следом являются очень редкими.
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Размер крыла этой «птицы» составляет около 150 тысяч километров, а значит объект более чем в 10 раз превышает размеры Земли. Он находился на высоте около двух миллионов километров над Солнцем.
В Лаборатории отметили, что такие изображения со структурами с плазменным следом являются очень редкими.
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Анастасия Чинкова