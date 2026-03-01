Посольство США в Израиле заявило, что не сможет помочь американцам с эвакуацией
Посольство США не имеет возможности эвакуировать или напрямую помогать гражданам покинуть Израиль. Об этом сообщается на сайте диппредставительства в Иерусалиме.
Его представители призвали американцев соблюдать осторожность и позаботиться о личной безопасности. Им в том числе рекомендовали выяснить, где находится ближайшее убежище на случай ракетных обстрелов или атак беспилотников.
В заявлении также отмечается, что аэропорт Бен-Гурион не выполняет рейсы. Американское посольство закроют 2 марта, его сотрудники и члены их семей укрылись в своих домах.
Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Ей дали название «Эпическая ярость». Президент Дональд Трамп в своем обращении к нации объяснил происходящее «иссякшим терпением» из-за нежелания Тегерана отказываться от ядерных амбиций.
