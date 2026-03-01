01 марта 2026, 16:51

АТОР: Власти ОАЭ оплатят продленное проживание туристам ряда эмиратов

Фото: istockphoto/JandaliPhoto

Департамент культуры и туризма Абу-Даби и власти Рас-эль-Хаймы взяли на себя расходы на размещение туристов, которые не могут вылететь из этих эмиратов из‑за закрытия воздушного пространства в регионе. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.