Власти ОАЭ оплатят продленное проживание туристам ряда эмиратов
Департамент культуры и туризма Абу-Даби и власти Рас-эль-Хаймы взяли на себя расходы на размещение туристов, которые не могут вылететь из этих эмиратов из‑за закрытия воздушного пространства в регионе. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.
По данным организации, структура направила отелям официальное указание продлевать проживание гостей, застрявших в стране из‑за действующих ограничений на авиасообщение. Аналогичное письмо получили и российские туроператоры от туристических властей Рас-эль-Хаймы.
Там предусмотрели бесплатное продление проживания до трёх ночей для путешественников, которые не могут покинуть эмират из‑за ограничений на перелёты. Ранее российские авиакомпании сообщили о вынужденной отмене части рейсов в Дубай и Абу-Даби и обратно на фоне продления ограничений на использование воздушного пространства.
Перед этим мощные взрывы раздались в Кувейте, Катаре и ОАЭ.
